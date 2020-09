$!Media vida a la Vanguardia con la información: La historia de un lector fiel

Para don Gil Jesús, leer la Vanguardia es todo un ritual. Según comenta después de bañarse camina hacia la sala y alrededor de las 5:00 a.m. se sienta en el sofá a leer el periódico.

“En mi casa siempre he tenido el periódico y lo dejo a la vista para que al menos lo ojeen quienes me visitan. Algunas veces me encuentro a la familia en las páginas y les recorto su parte para que tengan en sus manos ese reconocimiento por lo que hacen”.

“Ha sido el periódico que mejor ha informado lo que pasaba a nuestro alrededor. La Vanguardia no solo nos tuvo al día de noticias, sino que con ella nos enterábamos de los eventos sociales”, relata Gil Jesús.

“Leo cada página y cada letra, quiero saber siempre dónde estoy parado, qué pasa en la ciudad y la región, cómo avanza y también recibir con dolor las malas noticias. Quiero tener información para mis tertulias, que en la pandemia solo puedo tener de forma telefónica”, menciona.

En el rostro de este santandereano, nacido en la tierra del aguacate y el cacao se puede ver su pasión por la lectura. Por años leyó miles de libros, a tal punto que conformó una gran biblioteca, pero desde sus 90 años, Vanguardia es lo único que lee.

“Leer me mantiene activo, la información me da el poder para sentirme productivo, así ya tenga la cédula muy amarilla, mi cabeza está lúcida. Ya no salgo de la casa, pero sé lo que está pasando afuera”.

Por sus ojos, que aún no se cansan de leer, don Gil Jesús ha visto la transformación que ha tenido Vanguardia con el tiempo, cambios que describe como muy buenos.

“Siempre se ajusta pensando en nosotros los lectores, han sido transiciones positivas. No me han perdido, sigo leal a mi Vanguardia Liberal”, expresa con emoción.

Por lo que ha representado Vanguardia en su vida, don Gil Jesús espera que muchas otras personas sigan su ejemplo y no dejen nunca de informarse.

“No se desconecten de la vida y lo que pasa. No importa la edad, hacemos parte de la sociedad y no podemos perder la sintonía. No hay como sentir, oler y disfrutar el papel, nunca permitan que el impreso muera”, son sus palabras para las nuevas generaciones.