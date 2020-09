Médica advierte las maneras más comunes de contagiarse de COVID-19 tras la reapertura

Desde hace seis días los bumangueses tienen vía libre para andar por las calles de la ciudad, sin ningún tipo de restricción de Pico y Cédula.

En Floridablanca, durante todo el pasado fin de semana, sus habitantes tuvieron la misma medida; mientras que, para el resto de Santander, se siguen aplicando restricciones.

¿En qué afectan estas disposiciones la cifra de contagios en el departamento? La decisión tomada por el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, es para muchos desacertada.

Una acción de tutela, la solicitud del Comité del COVID-19 y de múltiples gremios de Santander, son tan solo algunos de los llamados realizados para ser más estrictos con los protocolos, y minimizar los riesgos de contagio en la actualidad.

Si bien las cifras han ido en descenso, según una fuente médica consultada por esta redacción, los casos tras la reapertura económica y la omisión de Pico y Cédula, se verán reflejados en unos 15 días.

Según la Gerencia Departamental de la COVID-19, “distintas fuentes epidemiológicas del Ministerio de Salud y Protección Social han explicado que Bucaramanga se encuentra catalogado como un municipio de alta afectación en materia de la COVID-19”.

“Es más, del total de casos del departamento, Bucaramanga tiene el 43,9%; incluso del total de casos activos presenta un 40,7%”.

Además, el porcentaje de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, del área metropolitana permanece en ‘alerta roja’ en un 80,8% y la tasa de letalidad del municipio es del 4,2%.

De allí la importancia, según expertos, de seguir cumpliendo con protocolos y tener una responsabilidad individual.

Las recomendaciones

Según una médica consultada por esta redacción no se puede afirmar que las cifras hayan disminuido de manera considerable en Santander, cuando la mayoría de los casos (60%) son leves. “Lo que en realidad ha disminuido es el porcentaje de casos complicados de coronavirus, pero el riesgo de contagio aún es muy alto, por eso no debemos bajar la guardia”.

Según esta profesional, estas son las formas más comunes de contagio:

1. Aglomeración de personas en centros comerciales, marchas y espacios públicos: teniendo en cuenta que la mayoría de pacientes con COVID-19 son asintomáticos, estos lugares pueden ser potencialmente contagiosos y más aún cuando no se cumple con los protocolos de seguridad.

2. Fiestas familiares.

3. No usar el tapabocas, no cumplir con el distanciamiento social, no tener un adecuado lavado de manos.

4. Otros puntos con riesgo muy alto de contagio son los hospitales, transporte público, bares, eventos religiosos, plazas de mercado y gimnasios.

5. Bancos, ascensores, cines, colegios, universidades.

6. Con un riesgo alto y medio, están las oficinas con cubículos de menos de dos metros, las empresas de producción, peluquerías.

Esta experta recuerda las principales las recomendaciones están: quedarse en casa, salir solo si es estrictamente necesario, tener presente el distanciamiento social, usar siempre tapabocas (es clave revisar la forma adecuada de utilizarlos. Si son desechables, no los reutilice y si son de tela, lávelos a diario con agua y jabón), hacer lavado correcto de manos. Este debe hacerse frecuentemente con agua y jabón.

Aprenda la regla del “antes y el después” de todo. Use los geles desinfectantes solo cuando no disponga de agua y jabón, pero entienda que esto no los remplaza.