Médicos de Santander piden oxígeno para pacientes Covid de escasos recursos

Un año después de emprender con esta loable labor y ante el aumento de los casos y del colapso en la red hospitalaria del departamento, los galenos tomaron la decisión de pedir ayuda. “Las urgencias están colapsadas, no hay oxígeno y a la gente la están devolviendo a las casas porque no hay cómo atenderlas”, señaló Andrés Lloreda, uno de los médicos que hace parte del proyecto. Reveló que se están dando cuenta que la mayoría de los pacientes se están complicando después del día 12 y requieren oxígeno. “No se está consiguiendo o la gente no tiene como costear un soporte de oxígeno para recuperarse”, agregó. La Udes y la Cdmb firman convenio para fortalecer el Observatorio Sismológico en Santander Suministrado Borraron murales feministas y sobre el Paro Nacional en autopista de Bucaramanga Por esta razón decidieron pedir ayuda a través de la campaña ‘SOS Santander Oxígeno’, iniciativa que busca la donación o préstamo de balas de oxígeno o concentradores para utilizar en pacientes con Covid-19 que reciben atención en casa.

“Nosotros tenemos nuestros trabajos aparte, pero nos hemos dedicado a visitar municipios en donde la gente que no tiene EPS o no tiene cómo pagar un médico particular pueda tener atención”.

“La idea es que la gente nos preste o nos done balas y/o concentradores de oxígeno, además de medicamentos para el manejo de la enfermedad en casa de la gente más humilde y equipos de protección para nosotros”, dijo Lloreda.