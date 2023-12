$!El mejor bachiller del Salesiano y de Bucaramanga recibe ‘Premio a la Excelencia 2023’

471 fue el puntaje que obtuvo el joven Johan Eduardo Flórez Quintero en las Pruebas Saber 11.

En este registro gráfico aparece: Jhoan Eduardo junto a su familia: Edith Quintero Carrillo, Luis Eduardo Flórez Julio, Wilson Quintero Carrillo, Alcira Carrillo Quintero y Consuelo Ayala Parra.

“Reconozco que sin los valores que me han inculcado, tanto en mi hogar como en las aulas del Salesiano, amén de todo el apoyo de la comunidad académica, no habría podido llegar hasta donde Dios me tiene hoy”, puntualizó.