Menores que necesiten correcciones en sus párpados recibirán atención gratuita en Bucaramanga

"Ayúdanos a encontrarlos" es la campaña con la que el especialista impulsa esta iniciativa. Niños con párpado caído, prótesis oculares y lagrimal bloqueado requieren más atención, según indica el médico, por lo que estas serán las condiciones a tratar. Los procedimientos no tendrán ningún costo y serán asumidos por su fundación.

Es por ello que John Bareño, médico oftalmólogo y oculoplasta de Bucaramanga quiere llegar a los niños y niñas de la ciudad que por diferentes motivos como falta de recursos, trámites lentos en la EPS o poco acceso al sistema de salud, no pueden ser atendidos para mejorar su calidad de vida.

“Uno debe devolver lo que ha recibido y qué mejor manera de hacerlo a través de mi conocimiento y experiencia”, indicó Bareño.

Explica que el asunto del párpado caído viene de nacimiento y agrega que la corrección ayuda a los menores a reintegrarse a su vida escolar y a hacer actividades con un complejo menos, pues en dichos espacios se llegan a presentar casos fuertes de discriminación y exclusión.

Sobre los lagrimales tapados, argumenta que estas vías no funcionan correctamente y las lágrimas no drenan de forma normal. Muchos niños nacen con este defecto y no son tratados como debería, por lo que en los primeros años es más fácil intervenir en ello.

Por otro lado, cuando hay pérdida del ojo por accidentes o enfermedades, se requieren cirugías y planes de trabajos tempranos para su recuperación. De esta forma se evitaría que quede pequeño el hueso, o que una parte de la cara se vea más pequeña que otra.

En otras ocasiones las prótesis están mal adaptadas, por lo que desde su trabajo se mejorarían dichos defectos.

Bareño cuenta con una supraespecialidad en cirugía plástica ocular, donde resuelve diferentes problemas en párpados, lagrimales, órbitas oculares, realiza reconstrucciones, elimina de tumores y más intervenciones que requiera el paciente.

Ante esto, no definió una cifra máxima de niños. Espera detectar a quienes realmente lo necesiten para así recibir un apoyo permanente en la corrección de esos problemas.

El próximo 30 de octubre, durante el día de Halloween, iniciará el proceso de apoyo. Ese día, los menores confirmados asistirán al consultorio del oftalmólogo, donde el personal los recibirá con disfraces de superhéroes, habrá decoración alusiva a la fecha y recibirán refrigerios mientras son atendidos para su respectiva consulta.

En ese momento se estudiará cada caso para determinar quiénes tienen prioridad sobre otros partiendo de la urgencia del paciente, y acompañará a cada uno en su proceso hasta una recuperación exitosa. Por ahora se encuentra trabajando con un grupo de cinco menores.

Con esta iniciativa, que es la pionera en esta clase de servicio a la comunidad, John Bareño crea una Fundación para mantener la ayuda a personas vulnerables. Por ahora se encuentra realizando los trámites necesarios para formalizarla.

A su vez creará una base de datos de pacientes para hacer un control permanente de su estado y así trabajar con ellos.

Quienes cuentan con familiares que requieran esta clase de apoyo podrán dar a conocer el caso del menor a través de los números telefónicos 6984630, 315 3838726, correo electrónico doctor@johnbareno.com y por medio de su perfil de Instagram.