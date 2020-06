Metrolínea aumenta su operación y pone en servicio dos rutas nuevas desde hoy

Con la reapertura gradual de más actividades económicas en el área metropolitana de Bucaramanga, a partir de esta semana, Metrolínea decidió ajustar su operación en los días hábiles. No obstante, aumentará hasta en un 70% la flota en servicio, se activarán dos rutas nuevas, retornará una ruta que se mantenía suspendida y se mejorarán las frecuencias.

En este sentido, desde hoy lunes, primero de junio, el ente gestor habilitará el trazado de la ruta P9 que entra a reforzar la ruta P13, desde la Estación Provenza hacia el sector de Cabecera, en Bucaramanga. Su operación será en las denominadas horas pico de la mañana y tarde, sin embargo estará sujeta a ajustes en el horario.

De 5:40 a.m. a 7:40 a.m. operará en sentido sur-norte, con un recorrido que empieza desde la Estación Provenza Oriental, pasando por Cacique Centro Comercial, Carrera 33, Hospital Universitario de Santander, Avenida Quebradaseca en sentido oriente-occidente, Carrera 27 y Puerta del Sol, hasta llegar a la Estación Provenza Occidental.

De 3:40 p.m. a 6:40 p.m. operará con un recorrido que arranca desde la Estación Provenza Occidental, pasando por la Puerta del Sol, Carrera 27, Avenida Quebradaseca en sentido occidente-oriente, Hospital Universitario de Santander, Carrera 33, Cacique Centro Comercial y barrio Diamante II hasta llegar a la Estación Provenza Occidental.

La ruta T4, otra de las nuevas, funcionará desde las 8:50 a.m. hasta el cierre de la operación. Asumirá el trazado de la ruta T3 que sólo operará en las horas pico de la mañana, desde las 4:40 a.m. hasta las 8:40 a.m. El recorrido avanzará desde el Portal de Piedecuesta hasta la Estación Provenza Central, haciendo todas las paradas en sentido sur-norte y norte-sur.

Por otro lado, se confirmó el retorno de la ruta T1 Express que va a iniciar movilización desde la 4:00 p.m. hasta el cierre de operación, con parada en ambos sentidos. Su trazado empezará por el Portal de Piedecuesta, pasando por la Estación Palmichal, Estación Lagos, Estación Cañaveral, Estación Payador, Estación Provenza, Estación Diamante, Estación La Isla, Estación La Rosita, Estación Chorreras, Estación San Mateo y Estación Quebradaseca.

Con respecto a la ruta T2, Metrolínea aclaró que mantendrá su operación actual que va desde las 5:40 a.m. hasta las 4:00 p.m., con el trazado Estación Lagos - Estación Quebradaseca, haciendo todas las paradas en sentido sur-norte y norte-sur.