Metrolínea, en riesgo de quedarse sin buses verdes

La escasez de buses, de operación exclusiva del Sistema Integrado de Transporte Masivo, recrudece el pésimo servicio que se viene prestando en los municipios del área metropolitana. Hay rutas que se han quedado con solo un bus, siendo esto insuficiente para cumplir con las frecuencias y responder a la demanda de pasajeros.

Los usuarios de Metrolínea sienten que están pagando los ‘platos rotos’ de un Sistema que prendió motores con serias inconsistencias. Por ejemplo, nunca completó el parque automotor establecido.

La flota mínima requerida eran 368 buses, 219 de Metrocinco Plus S.A. y 149 de Movilizamos S.A. Sin embargo, solo se alcanzaron a vincular 236, 140 de Metrocinco Plus S.A. y 96 de Movilizamos S.A.

Con la salida de Movilizamos S.A., la flota de este operador de transporte quedó estacionada en el patio-taller. Lo que quiere decir que todos los buses de Metrolínea, hoy, los pone Metrocinco Plus S.A.

Fredy Cubides, gerente de Metrocinco Plus, le comentó a Vanguardia, hace varias semanas atrás, que tenía “bastantes buses fuera de servicio porque la situación financiera del Sistema es muy difícil. Como Movilizamos no está operando, a Metrocinco Plus le tocó asumir solo la responsabilidad del sistema y con 38 mil pasajeros por día no hay cierre para pagarle al operador a tiempo”.

En medio del desalentador panorama, Cubides reconoció que el Ente Gestor ha hecho esfuerzos, así como la Alcaldía de Bucaramanga, a través del Fondo de Estabilización, pero se vuelven insuficientes en un Sistema que tiene unos costos fijos bastante elevados.

Se estima que solo unos 80 buses de Metrocinco Plus son operativos en la actualidad y que unos 30 están fuera de servicio.

“Tenemos buses fuera de servicio por un repuesto que está en importación, por inyectores. Las causas son varias. Tenemos buses desguazados, pero muchos son por repuestos que no se consiguen tan fácilmente y por el precio del dólar. Cerca de 10 buses están inutilizables”, acotó.

De acuerdo con el gerente, se deberían movilizar unos 60 mil pasajeros por día en Metrolínea. Es decir, casi el doble de la cifra que se tiene ahora.

A su juicio, las autoridades no defienden el sistema, no hay control sobre la ‘piratería’, ni siquiera sobre el uso del carril exclusivo y un claro ejemplo de esto último es lo que ocurre sobre la carrera 15, en pleno centro de la capital santandereana.

Por otra parte, Cubides advirtió que la situación financiera es muy complicada y han tenido dificultades para afrontar todos los costos de operación. Dentro de las cuentas hay 12 catorcenas que están pendientes desde 2019 que suman cerca de $14 mil millones.

‘Hay fallas en la flota’

Frente a este tema, Metrolínea comunicó que en atención a las dificultades de flota que ha tenido el Sistema Integrado de Transporte Masivo, por la salida del concesionario de transporte Movilizamos y a las eventualidades que ocurren en el desarrollo diario y normal de la operación con el concesionario Metrocinco Plus, en efecto, se registran fallas en la flota. No obstante, algunas de ellas se han subsanado con los vehículos de la complementariedad.

Es decir, con el propósito de buscar soluciones prontas, Metrolínea S.A. avanza en el proceso de complementariedad con las empresas del Transporte Público Colectivo, TPC, con las cuales se ha incorporado flota a las rutas del Sistema.

Lo anterior en aras de suplir las necesidades que se han registrado. “La intención con la complementariedad es avanzar en la vinculación de más flota al servicio del Sistema para minimizar las afectaciones y mejorar el servicio”, se subrayó.