Metrolínea se frenó en un 40% por paro de conductores

Una vez más, el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm, se vio obligado a operar ‘a media marcha’ en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

Sobre las 4:30 de la mañana del miércoles, cuando se creía todo estaba listo para iniciar la prestación del servicio, un inesperado cese de actividades por parte de los trabajadores de Movilizamos S.A. alteró la salida a ruta de los vehículos.

Como este operador representa casi que el 40% de la operación del Sistema, Metrolínea tuvo que implementar un plan de contingencia que causara el menor traumatismo posible entre los usuarios. De hecho, dicho plan podría continuar este jueves si los trabajadores deciden extender el paro.

De acuerdo con el ente gestor, si hoy no se reanuda la operación, con apoyo de Metrocinco Plus, el otro operador de transporte, regirán algunos cambios porque la reducción de la flota no permite garantizar la cobertura total que se tiene en una jornada normal.

Así las cosas, no se tendrían rutas alimentadoras, ni la ruta P7 prestando servicio en Piedecuesta. En Floridablanca también quedarían suspendidas las rutas alimentadoras, pero se ofrecería servicio con las ruta P2 y P5.

Para salir y llegar a Piedecuesta se operaría con la ruta T4 Portal Piedecuesta - Estación Provenza. Las rutas en Bucaramanga se ofrecerán con normalidad.

En un comunicado oficial, Metrolínea aclaró que la situación con estos trabajadores se debe a un tema interno de Movilizamos S.A, por lo cual se le hizo un llamado al operador para que se pueda normalizar el servicio y así causar la menor afectación en la movilidad de la población que utiliza este medio.