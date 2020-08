Metrolínea S.A. aseguró que después de la decisión de Transporte Inteligente S.A., Tisa, de terminar anticipadamente el contrato de concesión para el recaudo y control del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm, se procederá con un análisis jurídico, técnico y financiero.

Emilcen Jaimes Caballero, gerente del ente gestor, señaló que “Tisa está pasando por alto los términos y condiciones establecidos en este acuerdo de voluntades que es el contrato de concesión, el cual de manera explícita contempla las causales de terminación anticipada y el procedimiento a seguir”.

Es decir, si bien Tisa señala una de esas causales, el proceso le otorga a Metrolínea 30 días hábiles siguientes para emitir una respuesta; en ese tiempo, se entrará a revisar los supuestos de hecho y de derecho de lo que manifiesta el concesionario y hasta que no se tenga un pronunciamiento Tisa no podrá dejar de prestar el servicio.

Lea también: Tisa no va más como agente recaudador de Metrolínea

Transporte Inteligente S.A. argumentó a través de 21 puntos que le es inviable continuar con el cumplimiento del contrato de concesión, aduciendo las afectaciones económicas que se tenían y que se han agravado por cuenta de la emergencia del COVID-19, que se traducen principalmente en una reducción de usuarios y por ende en una disminución en los ingresos.

“En caso de llegarse a una terminación, el mismo contrato contempla un procedimiento a seguir y un periodo de transición de un año para que se proceda con la entrega por parte del concesionario. Tisa debe tener presente que la concesión que tiene a su cargo corresponde a la prestación de un servicio público de transporte”, agregó Jaimes Caballero.

De acuerdo con lo que se pudo establecer, si en este caso no hay acuerdo, o si Tisa no recibe ningún pronunciamiento de Metrolínea S.A. podrá recurrir al mecanismo de solución de conflictos previstos en el contrato. Y en el caso de no llegarse a un acuerdo durante la etapa conciliatoria, será el Tribunal de Arbitramento el que adopte la decisión correspondiente, declarando los derechos de cada una de las partes y los efectos económicos que resulten aplicables.