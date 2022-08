Doce días de incapacidad fue lo que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses le ordenó a Lizeth, debido a los golpes que le ocasionó su expareja, luego de una acalorada discusión en la que ella le ratificó que no regresarían.

Hematomas en diferentes partes de su cuerpo y una fractura de nariz fue el diagnóstico entregado por el cuerpo médico que la atendió.

Lizeth es una joven universitaria de 21 años, a quien le cambiamos el nombre en esta publicación para resguardar su identidad.

Ella asegura que hace un año terminaron la relación con quien fue su pareja durante un año y medio, aproximadamente. Desde el segundo semestre de 2021, él ha insistido en buscarla por todos los medios posibles, le escribe, la llama, le envía mensajes, la persigue, llega a los lugares donde frecuenta e incluso se hace afuera del conjunto residencial para verificar cuándo enciende y apaga la luz de la habitación, cuándo sale al balcón.

“Me llamaba para que habláramos, quería que le diera otra oportunidad. El viernes (5 de agosto) acepté que habláramos en el apartamento. Empezamos a discutir y cuando le pedí el favor de que se fuera porque ya no quería estar con él, empezó a agredirme pegándome puños. Antes de irse, esculcó mi bolso y se llevó mi cédula y la tarjeta del banco, también un anillo de oro que tenía sobre la mesa”, relató.

Lizeth, por fortuna, estaba acompañada de una compañera de la universidad que presenció todo e impidió que la historia fuera otra. Pidieron ayuda a la Policía, que oportunamente atendió el requerimiento y permitió que se abriera la ruta de atención.

“Él se fue antes de que llegara la Policía, yo ya estaba bañada en sangre. Sin embargo, estaba pendiente cerca del apartamento porque se dio cuenta de la llegada de la Policía. Me llevaron a la clínica y luego a Medicina Legal”, anotó.

Con los dos dictámenes, Lizeth confirmó que interpuso la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y adelantó el proceso respectivo ante la Comisaría de Familia para exigir medida de protección.

Hoy tiene miedo de que algo grave suceda. Teme por su vida y por la de su papá, quien es la persona que la está acompañando en todo momento. Ella dice que no sale sola, pues este sujeto además la ha amenazado diciéndole que si la ve con otra persona la “revienta”.

“Uno no sabe qué puede pasar, cómo él pueda reaccionar o cómo pueda reaccionar mi papá. Es una situación angustiante. Yo no salgo tranquila a la calle, siempre estoy mirando para todos lados. Me da mucho miedo que pueda estar por ahí cerca”, aseveró.

¿Por qué terminaron?

Lizeth duró con este hombre (de 22 años) cerca de un año y medio y terminaron justo cuando la familia de ella se dio cuenta que estaba siendo violentada.

“Sus conductas agresivas fueron ya al final de la relación. Él me chantajeaba para que no le terminara, me agredía, pero nunca tan fuerte como lo de ahora. Me halaba el cabello, me agarraba del cuello, pero nunca me había dejado moretones. Unas amigas sabían de esto y ellas les contaron a mis papás que él me agredía, por eso terminamos. El problema que se armó cuando se descubrió todo fue muy grande”, recordó Lizeth.

Esta joven universitaria asegura que la mamá y la hermana de su agresor la llamaron para que no lo denunciara, incluso intentaron persuadirla con dinero para cubrir los gastos que se generaron con la lesión de su nariz. No obstante, ella hizo caso omiso.

Para concluir, Lizeth aseguró que decidió romper el silencio por su familia. “La agresión de ese día fue el límite para yo abrir los ojos. Pensé en la familia, qué tal si en algún momento esta persona decide acabar con mi vida, pues ellos eran los que iban a quedar sufriendo. También pensé en mis sobrinas porque no quiero que pasen por esto”, puntualizó.