Mil estudiantes afectados en Santander porque hacen falta 120 docentes

Un diagnóstico realizado por los directivos docentes de Santander, determinó que en el departamento hay un faltante de al menos 120 maestros en las instituciones educativas de la región, lo que se traduce en un promedio de 500 a mil estudiantes desescolarizados.

Tal situación pone en evidencia la vulneración del derecho a la educación de cientos de niños y adolescentes que hoy están desatendidos en su proceso escolar.

Instituciones educativas rurales y urbanas de municipios como Barichara, California, Capitanejo, Cerrito, Charalá, Chima, Cimitarra, Enciso, Florián, Landázuri, Lebrija, Los Santos, Málaga, Mogotes, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Gil, entre otros, son los municipios que reclaman docentes.

Según relató Héctor José Torres Jaimes, rector del Colegio Integrado Inmaculada Concepción del municipio de Chima, “la ausencia de docentes repercute en que el modelo de escuela nueva no funcione y que en las instituciones en donde hay varios maestros haya que dejar sin clases cada día a un grupo, pues no se puede sobrecargar a los demás maestros”.

Puede leer: ¿Para qué sirve el recién creado Observatorio de Seguridad en Bucaramanga?

De acuerdo con el diagnóstico generado por los mismos maestros, las renuncias, licencias de maternidad, terminación del contrato, amenazas, traslados, incapacidades, entre otras, serían las causas de que la planta docente del departamento, conformada por cerca de nueve mil profesores, esté incompleta.

Sumado a ello, según denuncian, habría “una aparente negligencia administrativa del área de talento humano de la Secretaria de Educación Departamental, en los procesos de reemplazo de las diferentes novedades, como licencias o incapacidades superiores a un mes”.

“Los tiempos en los que se disponen de los reemplazos de más de un mes son muy demorados, por ejemplo en licencias de maternidad de cuatro meses los docentes llegan casi que en el último mes”, comentó el rector.

Buscan respuestas

De acuerdo con Héctor José, “ante la falta de lineamientos claros para el ejercicio de la actividad escolar orientada a la calidad educativa, desfinanciación de los establecimientos escolares, insuficiencia en mobiliario y equipo escolar, pésima conectividad y precariedad de equipos de cómputo, deteriorada infraestructura, irregularidades en programas como PAE y Transporte Escolar y un sinnúmero de problemáticas, que durante mucho tiempo han sido desatendidas, los directivos docentes de las siete provincias hemos conformado una comisión para buscar una ruta clara de trabajo con la Secretaría de Educación”.

En ese sentido, según anunció la Secretaría de Educación de Santander, se conformaron mesas de trabajo mensuales, en donde 14 rectores, en representación de los 272 con los que cuenta el departamento, avanzarán en diferentes compromisos a los que se les hará seguimiento.

Reestructuración nacional

Según comentó María Eugenia Triana, secretaria de Educación de Santander, en el país se viene haciendo una reestructuración de la planta docente, “porque el número de estudiantes desde el 2015 a la fecha ha disminuido y los maestros contratados siguen siendo los mismos. La Contraloría le dijo al Ministerio de Educación que si no hay tantos estudiantes se tendrá que reducir la planta, en el caso de Santander esa es la razón”.

Además: ¿Qué hacer para combatir el microtráfico en los colegios de Bucaramanga?

No obstante también comentó que la planta docente del departamento es una de las más grandes del país, “por lo tanto todos los días hay novedades, siempre será dinámica y va a estar en constante movimiento”.

Así mismo resaltó que frente al tema administrativo, que según los docentes, demora los procesos, “la tarea nuestra es hacer que esas novedades se cubran en el menor tiempo posible. Si la incapacidad o novedad es menor a 30 días esa no se cubre y el rector tiene que hacer movimientos en su institución”, explicó.

“En la práctica no sobran docentes”

De acuerdo con la explicación de los maestros, el Decreto 490 de 2016 exige la reorganización de la planta docente mediante un estudio técnico, sin embargo, argumentan que tanto el Ministerio como la Secretaría de Educación desconocen las particularidades de cada contexto.

Dicho estudio establece que en zona rural por cada 22 estudiantes haya un docente mientras que en la zona urbana haya uno por cada 32 estudiantes.

“Esa normatividad da a entender que en teoría sobran más de 180 docentes en el departamento, pero es una cifra que se calcula basada en el desconocimiento de varias consideraciones, por ejemplo que en escuelas rurales no necesariamente hay 22 estudiantes, a veces hay cinco o menos y no se puede fusionar o contabilizar un docente para tres o cuatro escuelas porque no quedan cerca. No le puedo quitar un docente a una escuela y mandar a los niños a otra que les queda a tres o cuatro horas”, cuestionó el rector del Colegio Integrado Inmaculada Concepción de Chima.

El próximo 29 de agosto rectores y Secretaría se volverán a reunir para dar una respuesta concreta acerca de las razones por las cuales a la fecha estos 120 docentes y directivos docentes no han sido provistos.

Los otros temas

La Secretaria de Educación departamental explicó que desde su despacho también avanzan en la solución de temas adicionales como infraestructura y conectividad.

“Como en todo el país, la infraestructura educativa de Santander lleva muchos años sin inversión, eso significa que hay bastante daño, que la misma pandemia acentuó. Tenemos más de 26 colegios que están avanzando en construcción y otros en contratación para iniciar construcción, a través de Ecopetrol tenemos varios colegios que se van a atender y los alcaldes también han hecho inversiones en el mantenimiento de las sedes. Pese a ello tenemos 2.218 sedes en el departamento y eso significa que a todas no vamos a llegar”, dijo.

En conectividad resaltó que adelantan un proyecto que para septiembre u octubre haya el 100% de conectividad en todo el departamento, adicional a los centros digitales que ha instalado el Ministerio de Educación.