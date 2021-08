$!Mil pesos, el reflejo de la crisis del transporte público en Bucaramanga

“Desde el primer día que fijamos la tarifa a $1.600 los pasajeros que se empezaron a movilizar con el transporte público colectivo se duplicaron, esto quiere decir que entre más caro sea el pasaje menos gente se va a movilizar. El AMB no puede seguir fijándonos tarifas para favorecer a Metrolínea”, acotó.

Mientras unos aseguran que bajando esta tarifa han logrado la recuperación hasta del 400% de pasajeros perdidos y quitarle hasta 10 mil pasajeros por día a la ‘piratería’; el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, busca la manera de imponer su autoridad de transporte advirtiendo que la reducción de tarifas no es posible implementarlas sin una previa autorización.

“Es un bono solidario”

Desde el 12 de julio y hasta el 31 de agosto, propietarios de buses del transporte público convencional, en Bucaramanga y Floridablanca, comenzaron a subsidiar el pasaje en $1.000, lo que quiere decir que los ciudadanos ya no pagan $2.600 para acceder al servicio, sino $1.600.

Lo anterior aplica en las rutas:

-Bosconia - Los Ángeles - Chapinero - Centro - Real de Minas - Inem (Transcolombia)

-Galán - Modelo - Estadio (Unitransa)

-Bahondo - Poblado - Calle 45 - Carrera 33 (Unitransa)

-Hamacas - Carrera 33 - Reposo (Unitransa)

-Buenavista -Morrorrico - Carrera 9 - Canelos - Inem (Unitransa)

-Laureles - Oasis - Reposo - Carretera Antigua - González Valencia - Carrera 16 - Centro (Lusitania)

-La Cumbre - Carrera 36 - Guarín - Hospital - Estadio (Lusitania)

Edwin Fabián Pinzón Gómez, presidente de la Asociación de Inversionistas de Transporte Convencional, Asinstransco, manifestó que si bien la tarifa la reglamenta el AMB, como autoridad de transporte, ellos decidieron subsidiarla para ganar pasajeros, contribuir de manera solidaria con los usuarios, combatir la ‘piratería’ y como estrategia de reactivación económica tras la pandemia de la COVID-19.

“Se nos incrementaron los pasajeros entre un 70% y un 400% y la ‘piratería’ ha disminuido sobre los trazados que tenemos en $1.600. El AMB sacó una carta diciendo que nos iba a sancionar con 700 salarios mínimos legales, pero llevamos 10 años pidiéndoles que ataquen al taxi colectivo que establece rutas y pone una tarifa de $2.000, $2.500 y $3.000 por persona, y esto no está permitido porque son transporte individual, pero sobre ellos no hay registros de sanciones que hayan efectuado a los conductores o empresas”, sostuvo.

Como apoyo a lo que dice Pinzón, los transportadores precisan que la ‘piratería’ los tiene acabados. “Sabemos que legalmente no se pueden bajar tarifas, pero es una medida desesperada que adoptamos porque no tenemos ninguna ayuda. Es una iniciativa de los propietarios porque las empresas no hacen esto”.