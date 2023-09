Motociclistas, los más implicados en accidentes de tránsito en el área metropolitana de Bucaramanga

1. El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Muchos conductores no respetan los límites establecidos por las autoridades y ello, en consecuencia, desencadena en colisiones y atropellos.

2. Conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Esto afecta la capacidad de los conductores para reaccionar adecuadamente y tomar decisiones seguras en las vías.

3. Muchos conductores no respetan las normas de tránsito, como no detenerse en los semáforos en rojo, no ceder el paso o no utilizar las señales de giro adecuadas. Esta falta de respeto a las normas de tráfico puede llevar a accidentes.

4. El mal estado de las vías, el cual se evidencia en huecos, falta de señalización o iluminación inadecuada. Estas condiciones aumentan el riesgo de accidentes.

5. Distracciones al volante: El uso de teléfonos móviles, comer, maquillarse u otras distracciones mientras se conduce generan siniestros.