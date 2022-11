Mujeres, ‘en la mira’ de atacantes con escopolamina en Santander

Durante el pasado fin de semana, una mujer denunció a través de sus redes sociales que habría sido drogada con una “sustancia extraña” en un bar ubicado en el sector de las Mejoras Públicas de Bucaramanga.

En su publicación, la mujer detalló que quedó de reunirse con una amiga en un establecimiento comercial. Mientras esperaba decidió pedir una cerveza. Sin embargo, cuando el mesero le llevó la bebida, notó un movimiento extraño, similar al de un remolino en el vaso.

La joven narró que, cuando tomó el primer sorbo, sintió que le cayó mal.

“En esos momentos ya la droga había ingresado a mi organismo. Sentía dolor de cabeza. Me sentía ‘embotada’. Tenía las manos adormecidas y perdía la movilidad y la conciencia. Me daba vueltas todo. Además, tenía la cara hinchada y caliente. No sentía la lengua. Tampoco podía hablar casi...”, explicó.

Según el relato, el sospechoso sería un mesero del lugar quien fue el que manipuló la cerveza antes de que la mujer la ingiriera.

La denunciante dijo que pudo dar aviso a su novio, quien la recogió del lugar, y la llevó hasta un centro de salud, en el que fue atendida y estabilizada.

Mujeres, nuevas víctimas

El concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que le ha dado seguimiento a los casos de mujeres afectadas por escopolamina en la ciudad.

“En cuanto tuvimos conocimiento de la denuncia el pasado fin de semana, nos dimos a la tarea de investigar y hacer la trazabilidad de otros casos. Descubrimos algo muy preocupante”.

El cabildante explicó que en la actualidad hace acompañamiento a dos mujeres más que sufrieron casos de intimidación, atraco y abuso. En estos episodios se sospecha que los agresores usaron sustancias alucinógenas para reducirlas. Es más, en uno de estos casos una mujer que conducía un automóvil fue intimidada por un hombre que habría simulado que fue atropellado. Cuando la mujer descendió del vehículo, el motorizado le habría arrojado una sustancia que le generó afectaciones en su salud y la puso en estado de vulnerabilidad. En ese instante el delincuente aprovechó para despojarla de sus pertenencias.

Beltrán agregó que otra mujer, también en Bucaramanga, habría sido abordada en un cajero electrónico. En el hecho le hurtaron dinero reduciéndola con un alucinógeno.

El concejal se mostró preocupado porque en los tres casos los ataques guardan varias similitudes.

“El formato es repetitivo. Buscan una mujer sola, que se vea vulnerable y la atacan. Las drogan, no solamente para robarlas, sino lamentablemente para abusar sexualmente de ellas”, recalcó.

Las cifras

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Santander, durante este año ocho personas sufrieron intoxicación por escopolamina, cuatro de ellas mujeres, dos de ellas residían en Bucaramanga, una en Floridablanca y la última en Piedecuesta.

Según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, para el caso de Bucaramanga, en la mayoría de los casos el uso de la escopolamina en mujeres busca generar vulnerabilidad y facilitar la comisión de actos delictivos.

Los síntomas

El secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, afirmó que las víctimas relatan síntomas que incluyen cambios en la memoria, taquicardia, visión borrosa, hipertensión o hipotensión, cambios en la presión arterial y hasta convulsiones.

Villamizar Suárez dijo que los cambios con la ingesta de escopolamina son repentinos y una persona puede pasar de un estado normal a uno de vulnerabilidad total.

El funcionario dijo que como esta sustancia provoca convulsiones y aceleración de los latidos, se puede desencadenar un coma generalizado, que en ciertos casos podría terminar con la muerte de la persona.

Por su parte, Juliana María Giraldo Villamil, jefe médico de la Unidad de Emergencia y Trauma del Hospital Internacional de Colombia, HIC, explicó que “la escopolamina es una sustancia que se utiliza con fines delictivos, en dosis muy altas, para inhibir el sistema nervioso. Esto quiere decir que se compromete el estado de alerta de la persona, por eso se ponen un poco somnolientas, sin respuesta adecuada a los estímulos”.

¿Qué se debe hacer?

El Secretario de Salud de Santander recomendó que si se sospecha qsue una persona está intoxicada con el alucinógeno lo primero que se debe hacer es llevarla al servicio de Urgencias para que se le presten los primeros auxilios.

También se recomendó que si la persona que está ingiriendo alguna bebida y nota que en el líquido se forma una especie de remolino, este pueda estar adulterado y contener alguna sustancia extraña. Asimismo, invitó para que los tragos comprados en establecimientos sean abiertos en presencia de los clientes.

Otra de las recomendaciones es que las personas salgan en compañía de amigos o familiares de confianza, que puedan reaccionar en caso de cualquier tipo de eventualidad o intoxicación.