Falleció en Bogotá el reconocido ingeniero químico Guillermo Camacho Caro, quien en 1958 fuera el precursor de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial de Santander, UIS, programa en el que también fue el primer decano. De igual forma, fue egresado de esa institución en 1954 y, al mismo tiempo, fue reconocido como uno de los profesores más ilustres.

Era natural de Puente Nacional, Santander, en donde nació el 8 de junio de 1930. Es decir, tenía 92 años de edad.

Se le consideró como el ‘Padre de la Ingeniería Industrial en Colombia’. De hecho, en la UIS hay un auditorio que lleva su nombre en la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales.

Una vez graduado, Guillermo Camacho Caro cursó estudios de posgrado en Ingeniería en las Universidades estadounidenses de Tulsa (Oklahoma) y Akron (Ohio), y Entrenamiento Gerencial en American Management Asociation, en New York.

Posteriormente, se vinculó a empresas privadas de Colombia, Venezuela y México.

La citada experiencia administrativa y gerencial y su amplia formación le permitieron ponerse al frente del proyecto de crear el citado primer programa de pregrado completo de Ingeniería Industrial en la UIS, el cual se hizo realidad a finales de los años 50.

Además de la UIS, dictó cátedras en las Universidades de los Andes, Javeriana, Santo Tomás y Tecnológica de Tunja; también fue profesor invitado en múltiples universidades del mundo.

El ingeniero Camacho Caro recibió, entre muchas distinciones, el Premio a la Vida y Obra de la Ingeniería Nacional, en el marco de la sesión solemne de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, la máxima condecoración que se le entrega a un profesional de esta disciplina. También en el año 2011 obtuvo la Orden UIS al Mérito.

Este gran profesional fue partidario de que los ingenieros industriales asuman su papel de dirigentes: “La verdadera alternativa para los problemas del mundo, no solo para lo local, es que haya un relevo del discurso político por un profundo análisis y aplicación del discurso administrativo, que no se ha aplicado todavía. Estamos trabajando con ideas difusas de la política, no son ideas concretas. Un ingeniero industrial, que tiene que hacer un análisis del trabajo y distribuir los salarios, eso es de un estadista”, señaló en una entrevista a Cátedra Libre, al destacar la importancia del ingeniero industrial en la administración pública.

Además, el ‘Padre de la Ingeniería Industrial subrayó que: “hay que crear instituciones para dar trabajo a la gente, porque con hambre no se construye nada... lo que pasa es que hay que prepararse eficientemente para ser buenos dirigentes de empresa. La empresa es el núcleo donde se resuelven los problemas sociales, no es el Estado”.

Desde esta Redacción enviamos a sus familiares, a sus amigos, así como a las comunidades educativas y profesionales de la UIS y de la Ingeniería en general, nuestras más sentidas voces de condolencia. Paz en su tumba.