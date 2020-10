Nadie quiere dar la cara ante crisis de los Recrear

Una vez más fue convocada la Asamblea General de la Corporación Parques Recreativos de Bucaramanga para que se definiera su suerte. Sin embargo, la reunión no se pudo llevar a cabo por la falta de asistencia de sus miembros.

Fabián Soler, gerente de la mencionada Corporación, aseguró que la cita estaba programada para el martes 20 de octubre, a las 10:00 a.m. Ese día, el objetivo era que entre la Alcaldía de Bucaramanga, Davivienda, Terpel, Transejes y Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, se definiera una insolvencia o una liquidación.

“Lastimosamente no hubo quórum. Se han citado a siete asambleas y no ha pasado nada porque es allí donde se deben tomar decisiones. Continuamos con nuestro llamado para que se pueda tomar una decisión y, de esta manera se le pueda dar una respuesta a todos los empleados. La Corporación, desde marzo, no tiene capacidad financiera. Necesitamos saber y dejar claro cuál es el futuro de la Corporación, legalmente hablando”, precisó el gerente.

Esto quiere decir que aún no hay respuesta para los 82 trabajadores que, pese a que continúan con contrato laboral, desde marzo pasado no reciben el pago de sus salarios; de hecho, aseguran que la situación es tan crítica que la entidad tampoco ha pagado la seguridad social.

“Nuestro problema no es que la Alcaldía de Bucaramanga administre los parques, nuestro problema es que no recibimos pago de nuestra nomina hace siete meses, y tampoco nos han dicho qué va a pasar con nosotros, estamos hablando de contratos de hasta más de 30 años, personas a punto de pensionarse y es injusto tanto silencio”, indicaron los empleados.

Por otro lado, insistieron en que seguirán encadenándose y protestando frente a la Alcaldía, hasta que el mandatario Juan Carlos Cárdenas Rey no se reúna con ellos para romper la cadena de silencio que ha perdurado desde que inició la pandemia y por medidas de bioseguridad quedaron ‘bajo llave’ los parques.

Así era la operación de los parques con la Corporación

* Desde hace 38 años la Corporación Parques Recreativos de Bucaramanga, entidad sin ánimo de lucro, asumió la administración de los escenarios Juan Pablo II, en Girón; y, Las Américas, Campohermoso, Colorados, Comuna 5, La Victoria, Mutis, Provenza y Porvenir, en Bucaramanga.

El Recrear del Norte hace un año y medio había sido entregado a la Alcaldía, por remodelación.

* La entrada y los servicios tenían un costo, también se tenían planes de afiliaciones familiares, individuales, corporativas, por pareja, para adulto mayor y universitarios.

* Con este recaudo se financiaban los gastos de la Corporación y el mantenimiento de los parques.

* Siete Recrear tienen vivientes.

Así será la operación de los parques con la Alcaldía

* Una vez recibidos los nueve Recrear, el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, Inderbu, será la encargada de la administración. Este es un ente descentralizado de la Alcaldía.

* A partir del 1 de diciembre la entrada será gratuita para toda la población.

* Hasta el momento el Gobierno Local no ha dejado claro cómo será la administración de estos escenarios y si existe una partida presupuestal para asumir todos los gastos de funcionamiento y mantenimiento que garanticen la adecuada prestación de los servicios.

* La Alcaldía tendrá que contratar servicio de vigilancia para todos los Parques Recrear.