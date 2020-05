$!Niño de 4 años con Síndrome de Kawasaki está estable en Bucaramanga

Desde Aguachica fue remitido un menor que padece la enfermedad de Kawasaki, un desorden inflamatorio raro presente en niños. El paciente, que se recupera satisfactoriamente, será dado de alta este martes.

La enfermedad Kawasaki afecta, sobre todo, a menores de cinco años y no suele ser mortal si se trata apropiadamente en un hospital, pero se desconoce qué lo provoca. Se cree que es una “reacción inmune exagerada” a una infección.

Sin embargo, y pese a que la salud del menor está en perfectas condiciones, la noticia de que un niño en Bucaramanga tendría ésta enfermedad causó angustia en redes sociales.

¿La razón? La Organización Mundial de la Salud, OMS, aseguró estar indagando la relación del síndrome de Kawasaki con el coronavirus tras investigaciones desarrolladas por expertos de un Hospital de Bérgamo (norte de Italia).

Allí se analizaron diez casos de niños que presentaban “síntomas similares a los de la Kawasaki”, coincidiendo con el comienzo de la epidemia de coronavirus en esa provincia, entre las más afectadas de Europa. Otras autoridades sanitarias también han detectado un aumento de casos parecidos en Nueva York (EE.UU.) y en el sureste de Inglaterra (Reino Unido).

No obstante, los investigadores precisan en un comunicado que este “síndrome es poco común” y subrayan que los niños “permanecen mínimamente afectados” por la “infección de SARS-CoV-2 en general”, el coronavirus que provoca la COVID-19.

De acuerdo con Sergio Prada, gerente de la clínica materno infantil San Luis, sitio en dónde está siendo atendido el menor, como el coronavirus y el Kawasaki comparten síntomas la población se alarmó, pero ésta última enfermedad no es contagiosa.

“A la clínica llegan dos o tres pacientes por año. No es nueva y no es contagiosa. No es grave si se trata a tiempo. Al menor le estamos haciendo los últimos exámenes y estamos a la espera de determinar si le quedan secuelas”, dijo Prada.

El profesional hizo un llamado a la calma toda vez que el Síndrome de Kawasaki se diagnostica fácil y, con atención médica, no genera mayores complicaciones en el paciente.