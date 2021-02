Se trata de Sandra González, quien tiene a su cargo un grupo de segundo primaria conformado por 36 pequeños entre los 6 y 7 años de edad, en el colegio José Celestino Mutis. De este número de estudiantes, hay siete niños que no tienen forma de conectarse a las clases virtuales en medio de la contingencia por la pandemia de COVID-19.

La mujer cuenta que estos menores residen en sectores vulnerables de la ciudad, como Estoraques y Cordoncillo, y sus familias no tienen cómo costearse un teléfono móvil. Por esta razón, busca apoyo de ciudadanos para que regalen seis celulares que faltan para que todos los estudiantes matriculados en su grupo puedan acceder a la educación.

"No tienen que ser de última gama. Sencillamente se requiera que se pueda descargar la aplicación Zoom para que puedan ingresar a las videoconferencias", comentó González.

El celular viajero

El año pasado eran muchos más los estudiantes que no tenían dispositivos para estudiar desde sus hogares. De los 35 estudiantes que tenía Sandra González, tan solo 15 tenían conexión. Al ver esta dificultad, la profesora compró de su bolsillo un teléfono al que nombró "el celular viajero".

Este móvil se fue rotando de estudiante en estudiante semanalmente, para que los niños pudiera tener al alcance los contenidos pedagógicos. "Cada lunes se lo entregaba a un niño diferente y le pagaba la mensualidad del internet. Ahí se descargaron las aplicaciones. La condición era que el estudiante se conectara durante la semana y aprovechara para subir las tareas. También capacité a los papás para el manejo de herramientas como Cam Scanner. Fue muy bonita la experiencia porque había muchos niños que no podían conectarse".

Ahora, este celular pasaría a uno de los estudiantes que lo necesita y se espera que personas de buen corazón donen los seis restantes. "Los papás se pusieron las pilas y lograron comprar celular, pero hay algunos que no tuvieron la posibilidad. Me gustaría tenerlos a todos conectados en horas fijas, la idea es que me pregunten lo que no entiendan para explicarles", asegura la mujer.

La maestra cuenta que los niños tienen gran interés por aprender y pide a los padres de familia un mayor compromiso en el proceso de aprendizaje de sus hijos. "Los estudiantes se acomodan muy rápido a las circunstancias, han sido muy puntuales en los encuentros, les parecía una eternidad cuando no nos conectábamos los fines de semana. En cambio, hay padres de familia muy perezosos, a algunos les falta un mayor compromiso...".

Alternancia en duda

Sandra González afirma que la aplicación del plan de alternancia en el colegio aún es incierta, pues pese a que se esperaba iniciar el año escolar con este modelo, se tuvo que aplazar por los altas cifras de contagios en la ciudad. "No sabemos cuándo volveremos a las aulas, dependemos del comportamiento de la pandemia. Se suponía que volveríamos el 25 de enero, pero aún no ha sido posible".

Entre tanto, la mujer reitera el llamado para que se brinde a sus estudiantes los móviles que faltan. Si usted puede regalar algún teléfono, puede comunicarse al teléfono 315 3182029. "Hay personas que están pensando cambiar de celular y podrían unirse a esta causa".

Si no se logra cumplir la meta de seis celulares, la educadora señala que acudiría a la venta de mute o postres para financiar la compra de estos equipos.