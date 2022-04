No es un tema menor o solo del ámbito local. La Organización de las Naciones Unidas advirtió “que cerca de mil millones de menores de edad alrededor del mundo están en riesgo de tener una pérdida de aprendizaje significativa a causa de las interrupciones en la asistencia a la escuela durante la pandemia”.

* Expertos coinciden en determinar que el encierro producto de la pandemia generó afectaciones en la capacidad cognitiva de los menores de edad. ¿Qué tan grave es ese diagnóstico?

El confinamiento por la pandemia afectó en términos generales el neurodesarrollo de los niños. Hablamos de tres áreas principales: la motora, con sus subdivisiones de área motora gruesa y fina; el lenguaje y el desarrollo social. Dependiendo de la edad en la que estaba ese niño o adolescente en el momento del confinamiento, los efectos serán distintos. Por ejemplo, digamos que hablamos de los niños que estaban empezando a desarrollar el lenguaje. Ellos registraron una detención en la ganancia de vocabulario. ¿Por qué? Los niños aprenden a hablar con sus pares, no con los adultos. Lo que hacemos los adultos es traducirles los contextos, pero realmente ellos desarrollan el lenguaje con otros niños. Eso no sucedió durante el confinamiento. Muchos de ellos se quedaron atrás en el desarrollo del lenguaje.

* ¿Igual sucedió con el desarrollo de las habilidades motoras?

En todos los aspectos. Todas las habilidades sensoriales, como tocar o identificar texturas también se quedaron atrás. Justamente durante el confinamiento les pedimos a esos niños que no tocaran. En los más grandecitos, los que ya estaban integrados a un colegio en primaria, el aprendizaje virtual no fue el más motivante. Aparte de todas las limitaciones tecnológicas que se tuvieran en el proceso de enseñanza, algunos niños diagnosticados con déficit de atención registraron menos posibilidades de concentrarse, ya que no tenían la figura del profesor al lado o sus compañeros regulándolos. Otros, por ejemplo, quienes estaban adquiriendo las habilidades de lectoescritura pasaron por un momento crucial, ya que estas habilidades son la base del proceso de aprendizaje. En el caso de los adolescentes el impacto estuvo a nivel emocional. En ellos empeoró la ansiedad y la depresión. Luego registramos un incremento en la tasa de suicidios en ese grupo etario.

* ¿Estamos ante el riesgo entonces de tener a futuro una generación que podría registrar una baja capacidad intelectual?

Es una conclusión que no podemos asegurar ahora. Para llegar a esa afirmación necesitamos que esos niños nacidos en pandemia, puedan tener la edad suficiente para realizarles una prueba de coeficiente intelectual, y eso solo se puede hacer después de los seis años de edad. No obstante, sí contamos con estudios que comparan el neurodesarrollo de los niños prepandemia con el neurodesarrollo de los niños, por ejemplo, cuyas madres tuvieron COVID-19 en el embarazo o cuyos padres tuvieron alguna situación de salud, que disminuyó su vínculo con el niño. En términos generales, en esas tres áreas del desarrollo (motora, lenguaje y desarrollo social) se ha visto una disminución de esta población.

* ¿Cuándo conoceremos como sociedad los efectos del confinamiento en esa generación de niños y sus repercusiones en el aprendizaje?

Esos efectos empezamos a verlos desde mitad del año pasado. A quienes trabajamos en neurología infantil y salud mental de adolescentes detectamos desde esa fecha que llegaban, por citar un ejemplo, niños a consulta completamente quedados en el lenguaje, completamente desintegrados e inmaduros desde el punto de vista sensorial o social. Ellos fueron niños encerrados en un apartamento, donde lo que hicieron los padres, porque no había otra opción, era sentarlos frente a un computador o un televisor, pero no había movimiento. Estos niños tuvieron dificultades en su coordinación o sus habilidades motoras. Empezamos a detectar también la alta tasa de suicidios de adolescentes. Desde otro punto de vista neurológico, se detectó un incrementó de dolores de cabeza en los niños por estrés, por largas horas frente a las pantallas. Otro ejemplo, los niños con diagnóstico de epilepsia. Algunos de ellos son fotosensibles y el confinamiento incrementó la frecuencia de las convulsiones por estar tanto tiempo frente a una pantalla. Otro ejemplo, muchos niños en medio de la pandemia ya no tenían que madrugar al colegio, y empezaron a acostarse muchísimo más tarde, casi en la madrugada y a levantarse al mediodía. Esa alteración en los horarios de sueño también incrementó, por ejemplo, la frecuencia de convulsiones.