Y el día que tanto esperaban llegó. Los niños de la vereda Guaipí, en Girón, esta vez no hicieron fila para conectarse a una red de Internet con sus ‘trajinados’ celulares, sino para reclamar su anhelada herramienta tecnológica con la que podrán hacer ahora sus actividades escolares.

Tras más de un mes en la espera de que los entes gubernamentales o ciudadanos de buen corazón llegaran al sitio con equipos para que los ‘chiquis’ de la vereda puedan estudiar cómodamente, ayer por fin pudo realizarse la entrega de dichas donaciones.

El anuncio

A las 8:00 a.m. Eleazar Carrascal, el líder comunal que ha estado detrás de la gestión para ayudar a los niños en el tema de conectividad, los citó para iniciar las entregas.

En el lugar se veían a padres y niños ansiosos rogando para que la suerte estuviera de su lado y regresaran a casa con una tableta, o un computador, o el celular Samsung J6 al que más de uno le estaba ‘echando el ojo’.

Sin embargo, también había emoción. Hasta los perros batían el rabo y corrían de arriba para abajo celebrando que lo que ocurría en Guaipí era hasta el momento un hecho histórico.

“Más o menos una o dos semanas después de que se hicieron las publicaciones, el Ministerio de las TIC nos contactó y dijeron que iban a traer 10 tabletas. Pero luego nos dijeron que eran ocho, que las otras dos iban para Aguachica y se las llevaron. Después más personas me llamaron y nos donaron computadores, otras tabletas de segunda y un celular”, contó Eleazar.

Lo primero que llegó fue un computador de escritorio. En ese momento empezaron a ver que la situación para los niños en esta zona rural de Girón, podía mejorar.

“Se entregaron en total 14 herramientas tecnológicas; ocho tabletas donadas por el Ministerio, tres de segunda, un celular y dos computadores (uno de escritorio y otro portátil). Además, también fueron donados juegos didácticos, libros para colorear y cuentos infantiles.

Como el número de familias que llegó a la entrega era mayor al de aparatos electrónicos, fue necesario hacer una rifa. En una bolsa metieron ‘papelitos’ blancos marcados con números del uno al veinte y fueron repartidos entre las 17 familias que lograron llegar al sitio.

Alguien externo a ellas gritaba un número y quien lo tuviera se llevaba su equipo a casa.

Fue un momento emocionante. La ilusión de los niños que escuchaban su número, salían ‘en carrera’ a reclamar lo que la suerte –y los buenos corazones- les había dejado. La hija de Liliana Quiroga, una de las mamás que estuvo participando, se ‘enamoró’ del celular y pudo llevárselo a casa.

“Es una bendición porque nosotros solo tenemos un celular y ya está muy viejo. De verdad estamos muy agradecidos con todas las personas que nos ayudaron y nos donaron aparatos para que los niños puedan estudiar”.

El Internet

Hasta el momento no se ha dado mayor solución al tema de la conectividad.

Según precisó el líder comunal, “la secretaría de las TIC de la gobernación vino, habló conmigo y me dijeron que no entregara nada todavía hasta que no vinieran a instalar el Internet porque necesitaban configurar los equipos, pero era necesario hacerlo ya porque los niños necesitaban las herramientas, además de algunos problemas internos de la comunidad”.

No obstante, unas cuantas familias se unieron y pagaron Internet satelital para iniciar su ‘independencia tecnológica’ y ayudar a sus niños en el desarrollo de sus actividades escolares.

Por su parte, Carrascal no se cansa de agradecer a quienes se vincularon con la causa.

“Debo darle gracias a Dios porque aparecieron personas de un corazón grande, estamos agradecidos con todos ellos, con los que nos han llamado, los que nos han ayudado y donado. Esto es un bien y un avance para la vereda porque los niños deben estudiar”.