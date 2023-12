Niños santandereanos ganaron las Olimpiadas de Matemáticas 2023

Los tres se ganaron el derecho de representar a Colombia, tras vencer a más de 5.000 niños de primaria que se presentaron en las Olimpiadas Regionales de Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander, UIS, y de Unisucre.

Vale recordar que las Escuelas de Matemáticas de esos centros de educación superior, a través de los proyectos de las Olimpiadas Regionales de los Grupos de Investigación, generaron estos espacios permanentes con actividades programadas a lo largo del año para estimular el estudio de las matemáticas.

La idea es ayudar a la formación de un pensamiento crítico y de un espíritu científico en los estudiantes de la básica primaria y de la secundaria.

A través de la habilidad, dedicación y pasión por los números, estos tres estudiantes, avalados por la Universidad Industrial de Santander y Unisucre, demostraron su excelencia en una de las disciplinas más desafiantes de la educación: las matemáticas.

Ellos vencieron a delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay, México y España.

Tras el triunfo de los santandereanos, Bartolomé Chinchilla, vicerrector Académico, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Mora Santos, de Honduras, destacó las agudas mentes y la capacidad de ellos para resolver problemas complejos en un tiempo récord.

Según el directivo, de esta forma se desestima ese estigma que hay sobre una supuesta poca motivación en la niñez por esta disciplina. Las malas experiencias y hasta los tonos desalentadores al respecto, por las supuestas causas que originan el temor de los niños a la ciencia de las matemáticas, son cosas del pasado.

Instó a los profesores y a los padres de familia para que, cuando los niños tengan dificultades con las matemáticas entiendan que eso no significa que no sean inteligentes o que no se estén esforzando lo suficiente. Algunos niños tan solo necesitan más tiempo y práctica para aprender las habilidades de las matemáticas, o una mejor instrucción. Otros necesitan ayuda adicional para lograrlo.

Estos tres jóvenes talentos representan el futuro de las matemáticas del área metropolitana y son un ejemplo inspirador para otros estudiantes. Su éxito demuestra que, con esfuerzo y dedicación, es posible alcanzar grandes logros en esta disciplina.

La próxima edición de estas justas se llevará a cabo el año entrante en Bolivia.