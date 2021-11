Ni la Policía, ni la Alcaldía de Floridablanca dan respuesta a los cuestionamientos que se siguen haciendo los ciudadanos por la desaparición de los postes del alumbrado público que fueron instalados sobre la Transversal El Bosque, una vía que en el papel le pertenece al Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que, al no haber denuncias formales al respecto, no se puede afirmar si se trata de un hurto o de una actividad de desmonte por parte de la empresa responsable del alumbrado.

El viernes pasado, precisamente, se encontró un nuevo poste abandonado sobre el separador. Lo cortaron, pero no se lo llevaron. Esta estructura, se suma al robo de 14 postes y 28 luminarias de 250w que el 8 de octubre fueron denunciadas por Vanguardia.

“No sabemos qué pasó con este poste. Lo cierto es que desde que se denunciaron los primeros robos no ha pasado nada en el sector. Es decir, nadie dice qué paso, nadie ha hecho reposición, la zona cada vez es más oscura e insegura. Ojalá no ocurra una tragedia para que las autoridades se tomen esta situación en serio”, señaló un residente del sector.

Otro ciudadano aseguró que, desde hace más de tres meses, la vía empezó a quedar oscuras. “Uno no sabe cómo se los llevan porque no se escucha nada. Eso lo hacen después de medianoche. Yo creo que el poste que quedó el viernes ahí tirado fue porque tal vez los pillaron y huyeron, desde que empezó a denunciarse eso por los medios no habían vuelto a la zona”.

Nelson Enrique González Tarazona, director encargado del Área Metropolitana de Bucaramanga, le dijo a este redacción que el 11 de octubre, se instauró la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra personas indeterminadas por el delito de hurto calificado y daño en bien ajeno agravado.

“Desde el primer momento que tuvimos conocimiento de la situación nos reunimos con el secretario del Interior de Floridablanca y acompañados con la Policía. Acto seguido instauramos la denuncia penal ante la Fiscalía. Estamos esperando los resultados de esa investigación. Además de nuestra infraestructura, la del Invías también ha sido vandalizada, así como la de algunas empresas de servicios públicos”, aseveró el director encargado.

Quien no dudó en reafirmar que el problema de inseguridad en la zona es bastante grave.

“Este tipo de robos amerita una capacidad técnica y operativa, porque no es lo mismo robarse una tapa de alcantarilla a 14 postes. Solicitamos más seguridad en el sector. No sabemos si quienes llegan hasta allí se están haciendo pasar por algún miembro de una empresa para pasar inadvertido”, acotó.

El llamado es a que si la comunidad ve algún movimiento o intervención en la zona, dé aviso a las autoridades.