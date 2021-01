No cesan las irregularidades en las facturas de Vanti

En el área metropolitana de Bucaramanga continúan las denuncias por el incremento en las facturas de cobro del gas domiciliario.

Justo en estos días, cuando se avanza en la distribución de los nuevos recibos, las voces de protesta se vuelven a alzar no solo para que la empresa Gasoriente S.A. ESP - Grupo Vanti haga las respectivas correcciones a las que haya lugar, sino para que los entes de control asuman de manera inmediata una investigación para establecer con certeza lo que está sucediendo con el proceso de facturación.

Los nuevos casos dados a conocer a esta redacción por los usuarios, se presentaron en diferentes barrios de Girón y Bucaramanga. Afirman que son aumentos desmesurados e injustificados.

Uno de los afectados dijo que “la factura que tenía plazo de pago el 5 de enero, me llegó por $39.500, y la que me llegó este miércoles dice que debo pagar $104.900. La respuesta que me dieron en Vanti es que se me están cobrando las facturas de diciembre, enero y febrero, esta última incluye revisión periódica. Pero yo he pagado todo a tiempo y hay que tener en cuenta que es un valor que no se deja acumular porque la suspensión es inmediata”.

Según este ciudadano, tiene cómo comprobar que está al día con su cuenta y ha cumplido con sus obligaciones a tiempo.

Otra “víctima de Vanti”, residente en Girón, manifestó que desde que inició la emergencia sanitaria el recibo empezó a llegar más alto de lo normal, aunque la diferencia no era tan escandalosa.

Sin embargo, “en diciembre el incremento fue casi que del 90%. En mi casa solo vivimos dos mujeres, no tenemos restaurante, ni fuga, ni daño alguno que pueda explicar esa alza que en medio de esta situación económica tan difícil sí se vuelve un dolor de cabeza”.

“Cuando me llegó el recibo de diciembre por $92.740, después de estar pagando en promedio $40.530, hice el reclamo y me reconocieron que había un error, el recibo me llegó por más de $30.000 y este mes volvió a llegar por $94.920”, agregó.

Jorge Avellaneda, líder comunal de Girón, indicó que junto con sus vecinos realizaron una recolección de firmas porque los costos son demasiado altos. “Llevamos todos los soportes a la empresa y nunca recibimos una respuesta. Hicieron caso omiso”.

Lea también: Prohíben atención presencial en la sede Gasoriente-Vanti de Bucaramanga

¿Qué dice Vanti?

Luz Nayibe Carrillo, gerente de Vanti, respondió que en este momento no tiene reportes de ninguna incidencia en el tema de la facturación, razón por la cual se hace necesario revisar caso por caso para validar qué se les está cobrando.

Aclaró que durante las últimas semanas se han realizado muchas revisiones periódicas, las cuales tienen un costo que al sumarse con el valor facturado eleva el saldo a pagar.

No obstante, precisó que se están tomando las lecturas reales y el cobro que se está haciendo es el que se refleja en los medidores.

Antecedentes

Cabe destacar que el pasado 14 de diciembre las instalaciones de Vanti, en Bucaramanga, fueron selladas por la Secretaría Local de Salud tras el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad dispuestos para evitar la propagación del COVID-19, por parte de los usuarios que se aglomeraron allí tratando de buscar respuesta a los errores cometidos en la facturación.

Según explicó la entidad, en ese momento, sí había un inconveniente por el cambio del nuevo sistema de facturación.

A propósito de este tema, se hace precisó señalar que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó que, en 2020, el mayor porcentaje de los trámites y solicitudes se concentró en el servicio de energía eléctrica con 112.946 (43%), seguido por gas natural con 49.082 (19%) y acueducto con 38.911 (15%).

Por causal de reclamación, 205.509 trámites se relacionaron con la facturación de los servicios públicos, representado el 80% del total recibido. Los temas más significativos son inconformidad en la medición del consumo o producción facturado con 127.492 casos. Le siguen cobros por promedio (20.695) e inconformidad por desviación significativa (9.282).

Santander, después de Bogotá, Atlántico, Cundinamarca y Valle del Cauca, fue la zona del país que más registró trámites y solicitudes de atención personalizada. Sumó 12.478, lo que representa el 4,8% del total nacional.

En cuanto a empresas, se pudo establecer que justo Vanti, entidad a la que ya se le tiene abierto un proceso de investigación formal por fallas en la facturación, fue una de las tres que más acumuló trámites y solicitudes; al menos fueron 31.740.