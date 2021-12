‘No contar’ es más contagioso que el mismo COVID-19

‘No contar, contagia’ es como se ha denominado la campaña de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para invitar a todos los ciudadanos a actuar con responsabilidad en caso de sospechar que está contagiado de SARS-CoV-2 o presentar síntomas, especialmente en estas festividades de fin de año.

Lo anterior se refiere a que se ha evidenciado que las personas no se están practicando pruebas, no están contando y no se están aislando, cuando son tres aspectos fundamentales para el control y la propagación del virus que, tan solo en Santander, ha cobrado 7.432 vidas.

La epidemióloga Ingrid García, consultora nacional en el Área de Prevención y Control de Enfermedades de la OPS/OMS en Colombia, en conversación con Vanguardia, aseguró que la intención es motivar a las personas para que hagan una notificación rápida de sus síntomas y reciban un diagnóstico oportuno.

“Posteriormente necesitamos que esas personas revelen sus contactos cercanos para que se haga el rastreo de quienes puedan estar potencialmente infectados, para así cortar cadenas de transmisión. Solo el 65% de las personas que son contactos cercanos se les está tomando una prueba de diagnostico. La mejor forma de controlar un evento como estos, así como un aumento de los casos es hacer una detección rápida y un rastreo de los contactos que son cercanos a ese caso positivo”, aseveró.

De acuerdo con García, los ciudadanos han dejado de contar que están contagiados porque “no creen que el COVID-19 les pueda tocar, creen que ya pasó, por el estigma o discriminación, porque estamos un poco cansados del tema”. No obstante, hay quienes tienen una falsa seguridad cuando están con amigos y familiares.

Teniendo en cuenta que ahora hay una preocupación por la inminencia de un cuarto pico y por la aparición de variantes como la omicron, asociadas a mayor transmisión, la epidemióloga, quien también trabajó como asesora de salud pública para la OPS/OMS desde Washington, indicó que para todas aplican las mismas medidas de protección personal, distanciamiento físico, lavado de manos y uso correcto del tapabocas.

“Es necesario insistir en las medidas que se deben tener. Esto no ha pasado. El riesgo de infectarse por COVID-19 se mantiene. Las medidas de protección y de salud pública siguen siendo efectivas, se deben seguir implementando”, acotó.

Las autoridades sanitarias de Bucaramanga y el área metropolitana insistieron en acudir a los puntos donde se están tomando pruebas PCR gratis, como Terminal de Transporte, aeropuerto Palonegro, Cacique Centro Comercial, Centro Comercial Acrópolis y Parque Principal La Libertad en Piedecuesta.

Este sábado 11 de diciembre, precisamente, desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 del día, en la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander, ubicada en la carrera 32 #29-31 se estará realizando la última jornada de toma de pruebas gratuitas PCR en saliva.

Para este tipo de muestras se recomienda no fumar, no ingerir alimentos, bebidas o lavarse los dientes una hora antes. Los resultados se entregarán por correo electrónico.

La Secretaría de Salud de Bucaramanga aseguró que en el marco de la estrategia Prass (Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible) se han realizado 82.660 pruebas, en lo que va corrido del año, logrando reducir el contagio del virus y, por consiguiente, controlar los brotes.

Las indicaciones de los expertos en salud son claras. Ante primera sospecha o síntoma de COVID-19 es necesario hacerse una prueba, aislarse de inmediato e informar a las autoridades de salud, así como a todos aquellos familiares, amigos o demás personas con las que se haya estado en contacto cercano.

Si la sospecha se confirma, el aislamiento debe ser de 14 días, y es necesario notificar a los contactos para que guarden cuarentena.

Vacunación

Gina Tambini Gómez, representante para Colombia de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, aseguró que con la campaña ‘No contar, contagia’ se busca que “todos hagamos parte de la respuesta, que todos seamos responsables y que entendamos que nuestro comportamiento va a tener un impacto en el número de casos que ocurran en el siguiente pico o también, lamentablemente, en el número de fallecidos. Las vacunas nos protegen sobre todo de enfermedad severa, hospitalización o muerte, y es por eso importante, además de las medidas de protección y distanciamiento, hacerse la prueba y guardar el aislamiento para cortar cadenas de transmisión; hay también que intensificar la vacunación”.