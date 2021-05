No hay dosis en Santander para iniciar etapa tres de vacunación

El presidente Iván Duque anunció que, desde ayer, se daba inicio de manera gradual y progresiva a la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. No obstante, en Santander no se pudo avanzar porque en el Centro de Acopio Departamental no hay biológicos disponibles para la población que allí se encuentra priorizada.

Javier Alonso Villamizar Suárez, secretario de Salud Departamental, explicó que se está a la espera de que el Ministerio de Salud y Protección Social emita la respectiva resolución, donde se establece además la asignación de las vacunas.

“No hay una fecha exacta para confirmar cuándo estaremos iniciando la etapa 3. Una vez lleguen las vacunas a Santander se realizará la distribución para programar la aplicación. Las vacunas que han llegado y ya se han distribuido, son para avanzar con la población mayor a 60 años y segundas dosis”, comentó el funcionario.

Lea también: A 97,11% subió la ocupación UCI en el área metropolitana

Grupos poblacionales

En esta tercera ronda, según el Decreto 466 de 2021, se priorizó a quienes tengan riesgo moderado de presentar un cuadro grave y de morir por SARS-CoV-2 o un riesgo moderado de exposición al virus, a los cuidadores de población de especial protección, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Específicamente se habla de adultos entre 50 y 59 años de edad y población entre 16 y 59 años de edad que presenten comorbilidades o las siguientes condiciones: enfermedad hipertensiva, enfermedad isquémica aguda del corazón, insuficiencia cardiaca, arritmias cardiacas, enfermedad cerebrovascular, diabetes, insuficiencia renal, VIH, cáncer, tuberculosis, EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), asma, obesidad grado 1, 2 y 3 (Índice de Masa corporal mayor a 30), desórdenes neurológicos y Síndrome de Down.

Asimismo, inmunodeficiencia primaria, esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes, autismo, trastorno bipolar, fibrosis quística, y discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática. También se incluyó a quienes estén en lista de espera de trasplante de órganos vitales y post trasplante de órganos vitales.

En los ajustes a la etapa 3 se añadió a los agentes educativos, madres y padres comunitarios vinculados a los servicios de primera infancia, identificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, al igual que los cuidadores de niños, niñas y adolescentes de la mencionada institución.

Y a los docentes, directivos docentes, personal de apoyo logístico y administrativo de los establecimientos de educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria, educación media y educación superior.

También podrán recibir su vacuna el talento humano encargado de la atención y el cuidado de adultos mayores institucionalizados, el cuidador primario de personas en situación de discapacidad funcional y de adultos mayores con dependencia permanente en atención domiciliaria, identificados por IPS; el personal de las Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía y Migración Colombia; guardia indígena y guardia cimarrona, y el talento humano de las funerarias, centros crematorios y cementerios que manipulen cadáveres.

Avanzarán en este proceso de inmunización, personal de la Unidad de Búsqueda de Personas que realiza actividades de identificación de cuerpos, prospección, exhumación y recolección de material físico. También máximas autoridades sanitarias a nivel nacional, municipal, distrital y departamental (ministro de salud y protección social, gobernadores, alcaldes, director del lnvima, director del Instituto Nacional de Salud y superintendente nacional de salud).

Docentes

A propósito de la priorización que se le dio a maestros, directivos y personal del sector educativo, público y privado, en la etapa tres que está ad portas de arrancar en esta zona del país, la Secretaría de Educación de Santander desarrolló una mesa de trabajo con la empresa prestadora del servicio de salud del magisterio, Avanzar, para agilizar la vacunación de los 9.100 docentes, directivos y administrativos de 272 instituciones educativas.

Dentro de los temas propuestos está la posibilidad de buscar apoyo con los hospitales para instalar puntos exclusivos de vacunación en los 82 municipios no certificados.

En Bucaramanga, los docentes activos que tienen más de 60 años se les ha invitado a que inicien el proceso de inmunización, pues por edad están clasificados en la etapa 2.