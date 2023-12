$!No para la violación de normas en los bares en Bucaramanga: esto encontraron las autoridades

No baje la guardia: van 2.842 casos de dengue en Bucaramanga

‘Cuadra Play’

* 15 establecimientos de comercio objeto de control, inspección y vigilancia.

* Una suspensión temporal de la actividad en una discoteca.

* Dos menores trasladadas a Comisaría de Familia para restitución de derechos.

* Cinco ‘comparendos’ por infracciones de tránsito.

* Cinco motocicletas inmovilizadas.

* Dos armas blancas incautadas.

* Se logró impactar a más de 1.500 personas en este sector.

“Es de resaltar que la implementación de los PMU ha permitido un control efectivo de las actividades nocturnas, asegurando el cumplimiento de normativas y regulaciones. Esto ha contribuido a minimizar incidentes y mantener un entorno seguro para residentes y visitantes”, informó la Alcaldía de Bucaramanga.

“No funcionaron los controles en ‘Cuadra Play’”

Luego de la medianoche del pasado domingo 26 de noviembre, a escasos metros de ‘Cuadra Play’ se registró un violento ataque contra un joven, quien resultó apuñalado en la espalda. Por fortuna la víctima no falleció.

Este caso es apenas una muestra de las riñas registradas durante las últimas semanas.

Además de estos escándalos y alteraciones en vías públicas, cientos de vecinos en Cabecera siguen sin tranquilidad a raíz del ruido generado en varios establecimientos comerciales que incumplen los parámetros establecidos en materia de insonorización o aislamiento acústico.

“La situación no ha cambiado. Todos los fines de semana sufrimos lo mismo: peleas, ruido y desórdenes. No existen controles para negocios que exceden los límites de ruido. Muchos residentes no pueden dormir por las vibraciones de los equipos de sonido”, denunciaron habitantes de Cabecera.

Entre las calles 48 y 49, con las carreras 34 y 35, la ciudadanía espera controles efectivos por parte de las autoridades para contrarrestar las confrontaciones violentas y poner ‘en cintura’ a los comerciantes que no acatan las normas establecidas.