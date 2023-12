Consejo del día: ¡No permitamos que los problemas nos quiebren el ánimo!

Es obvio que, al igual que los demás seres humanos, no tengamos el control total de los acontecimientos de nuestra vida, ni de todo lo que acontece a nuestro alrededor; sin embargo, es mejor aprovechar al máximo y en su totalidad las oportunidades, cuando ellas se presenten, porque es posible que después ellas nunca vuelvan y en cambio nos quede la nostalgia y el remordimiento de no haber actuado como hubiera sido lo mejor.

Vivamos el presente y disfrutemos plenamente de cada momento, sin preocuparnos por el pasado o por lo que nos pueda venir mañana.

Que las dudas y los temores no nos detengan en las circunstancias difíciles, so pena de quedar anquilosados en la frustración.

Testimonio: “No sé qué me pasa, pero podría decirle que me siento ‘en fuera de lugar’. Es extraño porque antes sí me agradaba estar en el lugar en el que hoy me encuentro. Es una sensación que al principio me pareció inofensiva, pero que hoy está torpedeando mi estado de ánimo. ¿Será que debo dejar todo y buscar otro destino? Deme su opinión. Gracias”.