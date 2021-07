Santander está en riesgo de enfrentar un nuevo pico del COVID-19. De cómo se comporte el virus en las próximas semanas dependerá de cuándo esto podría ocurrir. Las autoridades en salud insisten en la vacunación, distanciamiento social y medidas de autocuidado.

Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, advirtió que se presentará porque hace parte del curso de la pandemia. Es decir, “Europa y Estados Unidos están en la cuarta curva, entonces por qué no sucederá en América Latina y en Colombia si el manejo de la pandemia ha sido peor”.

De acuerdo con Castillo, no es posible afirmar si será o no igual de ‘devastadora’ a la tercera ola que tan solo en junio dejó más de 58 mil personas infectadas y más de 1.400 personas fallecidas en el departamento. “Esperemos que no sea así. Entre más gente vacunada tengamos, menos fuerte será. Hay que aprovechar estos dos meses para vacunar a la mayor cantidad de personas y poder así disminuir el costo de vidas humanas y personas en hospitalización”.

El Presidente de la FCV reconoció que, en estos momentos, la red hospitalaria se mantiene con la mitad de los pacientes que se tenían antes de la tercera ola, en marzo; asimismo, se reporta una disminución de pacientes críticos por SARS-CoV-2.

“Tenemos que seguir cuidándonos y más ahora que está la variante delta porque es mucho más contagiosa y letal”, agregó.

Felipe González, gerente COVID-19 Santander, aseguró que todos los días se analizan los indicadores de vigilancia en salud pública, pues a pesar de tener un buen ritmo de vacunación con más de 1.483.303 vacunas distribuidas, se observa con preocupación que hay una abstinencia a la inmunización.

“Cualquier territorio puede entrar en un cuarto pico, ninguno puede descartarlo porque ya lo han padecido otros países y menos si hay relajamiento del autocuidado, aglomeraciones con focos de descuido en el autocuidado y abstinencia a la vacunación. A esto le sumamos la variante delta que, en el momento, en Santander no se ha confirmado, pero ya está circulando en Colombia y eso tiene encendidas las alarmas desde el mismo Ministerio de Salud”, indicó.

En este sentido, lo que González recomendó, al igual que lo hizo Castillo, es a no bajar la guardia en el autocuidado y reforzar la credibilidad en la vacuna. Esto último, teniendo en cuenta que hay múltiples ensayos clínicos que, independiente de la farmacéutica, todas muestran efectividad y protección frente a enfermedad severa y mortalidad.

Lo que más llama la atención, para el funcionario, es que en el departamento se ha evidenciado una reducción significativa en el porcentaje de vacunación en la población de 40 a 45 años. No se alcanza ni siquiera el 20% de su cobertura.

El Gerente COVID-19 de Santander aseveró que a diario se hace un análisis minucioso de los indicadores, precisamente por esto es que han podido evidenciar un repunte de casos moderado en los últimos dos días.

“Necesitamos seguir observando si va a tener esa continuación en la estabilización de las cifras o, por el contrario, la tendencia es a incrementarse. Lo que podemos decir es que el impacto que ha tenido la pandemia en julio ha sido significativamente menor a junio. La reducción de casos, sin haber terminado este mes, es de cerca del 35% en comparación con el anterior”, acotó.

Ruth Arali Martínez Vega, magíster en Epidemiología, doctora en Ciencias de la Salud Pública con área de concentración en enfermedades infecciosas, frente al tema dijo que en la medida que la gente continúe vacunándose, la probabilidad de un cuarto pico se reduce; “siempre y cuando no aparezca una variante de escape inmunológico porque entre la inmunidad natural y la inmunidad por vacunación, el número de susceptibles al virus se disminuye”.

Luis Francisco Silva, director Médico de la Clínica Chicamocha, opinó que si se mantiene la inmunización se puede garantizar la estabilidad de la enfermedad.

De hecho, consideró que solo logrando la aplicación de la vacuna un menor número de personas requerirán una camilla en UCI. “Esperamos que sea solo un pico de contagios y que haya una mortalidad baja”, enfatizó.

Y es que partiendo de los resultados de la vacunación en otros países, principalmente en Europa, los profesionales en salud precisaron que han podido ampliar el panorama de cómo podría progresar la pandemia en el departamento.

Entre tanto, Cristhian Ordónez, director Médico de la Clínica San Luis, manifestó que es muy precoz afirmar si se daría este pico, pues todo se está basando en la tendencia que se da en los países con un plan de inmunización más adelantado. No obstante, la brecha de población susceptible a alguna complicación tras infectarse será menor si avanza la vacunación.