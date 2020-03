“No vamos a seguir tolerando que nos asesinen”

Hace unas semanas, Bucaramanga quedó abatida por el asesinato perpetrado contra dos estudiantes universitarias a manos del novio de una de ellas.

El crimen conmocionó tanto a la ciudad que se avivó el debate sobre los casos de violencia de género que padecen muchas mujeres y que a veces son ignorados.

También, el trágico hecho motivó a que cientos de personas, sobre todo mujeres, decidieran protestar para alzar su voz y denunciar a aquellos presuntos abusadores que siguen siendo protegidos por los directivos de algunas insituciones o por la misma sociedad.

Debido a la gravedad del hecho y a los casos de violencia contra la mujer que se siguen presentando continuamente en Santander, Vanguardia habló con Gina Pineda, Psicológa y directora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio que funciona en el departamento, para que desde sus conocimientos y experiencia, explicara por qué es tan importante reconocer la tipificación del feminicidio y cómo luchar para erradicar este fenómeno.

¿Cómo nace la idea de crear esta institución?

El Observatorio Ciudadano de Femenicidio Nace en el año 2017 de manera formal. Sin embargo, de manera personal, ya venía haciendo el rasteo desde el año 2015 porque mi hermana, Mónica Andrea Del Pilar Rocha Garzón, periodista y abogada, fue víctima de feminicidio en 2014. Dada la impunidad en esta tipificación y la intolerancia frente a esas razones de género, principalmente frente a la violencia sexual y a la tortura que sufrió, empezó también esa lucha de nuestra familia abonada a la lucha de otras familias.

¿Cuál es la finalidad del observarotio?

Nuestra finalidad es rastrear todos los asesinatos de mujeres en el departamento, detectarlos, analizarlos con perspectiva de género y determinar cuáles de ellos presentan características compatibles con feminicidio, de forma que podamos visibilizar los distintos casos como una acción de memoria, acompañando esa exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición tanto para los familiares de las víctimas como para la comunidad santandereana.

Hace unas semanas, dos estudiantes universitarias fueron asesinadas en Bucaramanga. Desde su experiencia ¿sí se llevó a cabo un doble feminicidio?

Sabemos que ya fue imputado el feminicidio a Angie Paola. Estamos de acuerdo en que fue tipificado de manera adecuada, dada la vinculación existente entre el victimario y la víctima, con un ciclo previo de violencia física y psicológica, hasta donde se conoce.

En el caso de Manuela (su amiga), también es evidente que el asesinato se debe clasificar como feminicidio por las características que expone. Por una parte, está el feminicidio por conexión, que es una tipología de este crimen que podemos consultar en protocolos internacionales como el de ONU Mujeres y el Protocolo Latinoamericano para la Investigación de Feminicidio, en el que se define el asesinato de una mujer que quedó en ‘línea de fuego’ cuando el agresor intentaba o culminó el asesinato contra otra mujer. Esa misma tipología, referida en la guía que emitió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, también hace referencia al feminicidio por conexión.

Es preciso señalar que en la Ley 1761 de 2015, se manifiesta que todo asesinato de una mujer por razones de género corresponde a un feminicidio y que pueden presentarse distintos escenarios o contextos.

De esta manera, podemos ver que esta tipología, que está enunciada en los distintos protocolos y guías tanto nacionales, como internacionales, se enmarca dentro de estas características. Además, desde lo enunciado por la Fiscalía, Manuela fue víctima de una violencia excesiva, y según se ha manifestado en medios, hubo una posible violencia previa de tipo psicológica e incluso física.

En esta medida, son elementos que, si bien no son necesarios para tipificar el feminicidio, porque ya sabemos que lo es, también demuestran que concurrieron otras razones de género, por lo que no es homicidio agravado como expresó la juez en la audiencia del juzgado de control de garantías.

Se ha generado un debate en donde muchas personas aseguran que no se debería separar la muerte de una mujer con la de un hombre ¿cómo explicar la importancia de tipificar un homicidio en feminicidio?

A lo largo de su vida, a las mujeres les son infringidas diversas violencias por su género, y la máxima expresión es cuando se les da muerte por ser mujeres.

Esto se inscribe en una cultura que privilegia lo masculino frente a lo femenino, que no le otorga valor a esos derechos, libertades y autonomía de las mujeres. Esto ha sido estructural, sistemático y ocurre en todas partes del mundo. Dada estas características de discriminación y de vulneración de derechos de mujeres, se precisa una protección reforzada para el colectivo. Por lo general, las violencias contra las mujeres no son investigadas, ni sancionadas, sino que son toleradas desde el sistema penal, reforzando ese sistema de dominio del hombre sobre la mujer.

Dada estas condiciones, y entendiendo que la violencia contra la mujer y el feminicidio es una violación de derechos humanos, se han proferido distintos instrumentos internacionales para la protección de los derechos de las mujeres que se han materializado en normativas nacionales. Este paso de protección de derechos no significa que la vida de las mujeres valga más, significa que la vulneración de sus derechos es tan enorme, que requiere de mayor protección.

¿Por qué cuándo se presenta este tipo de violencia, también aparecen individuos a respaldar al agreso?

Es parte de ese sistema de dominio y opresión contra la mujer, que se mantenga a través de esta sociedad que la culpabiliza, que insiste en que si ella se sale de unos comportamientos y prácticas de género, debe ser castigada, entonces se justifica la agresión y se culpa a las víctimas. Es una manera prejuiciosa y sexista para mantener esa cultura de opresión.

¿Es posible identificar a un presunto agresor?

Se pudiesen detectar algunas señales de un posible agresor. No obstante, se debe comprender que la mujer está siendo sometida a un contexto que en ocasiones le dificulta entender que está siendo víctima de violencia. Estamos siendo criadas en una cultura patriarcal en la que se espera que la mujer sea sumisa. Parte de esa cultura mantiene esa relación de violencia y discriminación. En otros contextos, el agresor puede ser un desconocido, alguien con quien no se tiene mucha vinculación, alguien del trabajo, la universidad.

¿Se puede hablar de feminicidio cuando el crimen es perpetrado contra una mujer trans?

Si el asesinato de la mujer se da por su identidad de mujer trans, es un feminicidio. Hay jurisprudencia al respecto. En el año 2018 se dio la primera sentencia por feminicidio contra una mujer trans. Tiene las mismas características que deben ser analizadas bajo la rigurosidad de la investigación y los protocolos establecidos para analizar desde la perspectiva de género.

¿Cómo erradicar esa cultura machista o patriarcal de alguna sociedad?

Desde el observatorio y la experiencia, apostamos por disminuir o eliminar los contextos de impunidad cuando han ocurrido los feminicidios; acompañar a los familiares en esa exigencia de garantía de sus derechos a la verdad y justicia, que se investigue de forma rigurosa con perspectiva de género y que se sancione el feminicidio. En la medida en que se materialicen estas medidas, que se reconozca la violencia de género, se expresa a la comunidad que el delito será perseguido, que no habrá repetición, que las vidas de las mujeres tienen valor y que no va a quedar en silencio, que no vamos a seguir tolerando que nos asesinen en todos los contextos solamente por ser mujeres.

Las cifras en Santander

Según el observatorio, en lo que va de este año, se han presentado tres casos de feminicidio en el departamento. Por otra parta, el año pasado se detectaron por lo menos 24 casos de feminicidio. Sin embargo, solo 12 de ellos habrían sido tipificados a este crimen, lo que se entiende como un 50% de ocultamiento de los registros.

Del mismo modo, en el año 2018, se habrían producido 17 casos de feminicidios, pero solo 6 habrían sido expuestos como tal.

Para Pineda, una de las razones por las que se ‘oculta’este tipo de crimen puede ser el desconocimiento frente a las normativas o el eficientismo para culminar protamente los caos.