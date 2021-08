"No voy a permitir que mi municipio sea la cloaca de Santander": Alcalde de Aguachica

El alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, emitió unas explosivas declaraciones en las que afirmó que "en ningún momento voy a permitir que Aguachica sea la cloaca de Santander y el área metropolitana para que sean traídos los desechos orgánicos e inorgánicos".

Manosalva Saldaña dijo que "como alcalde 'me paro en la raya'. Así me hagan proceso jurídico los enfrento porque no voy a dejar que me traigan basura para luego beneficiarse".

El mandatario cesarense aseguró que "una empresa está ofreciendo un servicio que nosotros no vamos a permitir. Aguachica no está preparada para esto".