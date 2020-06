Nube de polvo del Sahara afectar levemente a Santander: Ideam

Una masa de aire muy seca y cargada de polvo, proveniente del desierto del Sahara, ingresó al territorio colombiano en las últimas horas. La mayor afectación se generará en el centro y norte del país, por lo que Santander no sufriría tanto, en términos ambientales, con este fenómeno que ocurre cada año.

Daniel Useche, jefe de pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, explicó que la atención se centra en el Litoral Caribe, así como en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que son las zonas que resultarían más impactadas.

“Estamos viendo que en las últimas horas han avanzado humedades del oriente y esta situación nos mitigará un poco esa amenaza para el país y especialmente para Santander y toda la región Andina. Por el contrario, la región Caribe va a estar muy propensa a las altas concentraciones de material particulado”, subrayó.

Esta capa, dice Useche, son partículas microscópicas que están suspendidas en la atmósfera, y pueden extenderse verticalmente entre los 1.500 y 4.000 metros de altura, lo que ocasiona que el cielo de algunas zonas del país se vea amarillento o con tonalidades brumosas, dificultando en algunos casos la visibilidad.

“Por fortuna no estamos en un área donde se generen tormentas de arena que nos obliguen a cerrar ventanas y puertas. Sin embargo, el Ideam recomienda que si las personas sienten un incremento anómalo de estas partículas se tomen las medidas preventivas que consisten en utilizar tapabocas, mascarillas y no salir a la calle. En Colombia, la afectación no es de esa magnitud”, acotó.

¿Qué dicen los expertos?

Lo que llama la atención de los expertos es que en este 2020 esa gran nube de polvo ha sido de mayor “pico” en los últimos 50 años.

El ingeniero Luis Alberto Morales, exsubdirector ambiental del AMB, precisamente, aseguró que esta nube de polvo ha sido bastante intensa, en comparación con los años anteriores. “Este fenómeno que típicamente se presenta todos los años entre junio y julio, este año se ve intensificado. Circula desde el norte de África hasta el norte de América, impulsado por los vientos alisios”.

De acuerdo con Morales, es probable que esa nube de polvo pase por la parte superior de la atmósfera y no estaría generando problemas para la población en general; sin embargo, también puede bajar a la superficie e incrementar los niveles de material particulado (PM 2,5) que pueden generar afectación en la salud, por lo que considera importante que se haga un monitoreo constante de la calidad del aire.

“Las lluvias son el mejor pronóstico para mitigar este fenómeno, porque si llueve las partículas van a caer muy rápido; de esta manera el impacto va a ser mínimo”, acotó.

¿Cómo afecta la salud?

La nube de polvo del Sahara podría afectar la salud de las personas, debido a que afecta considerablemente la calidad del aire. Al ser seco, no solo generaría daños en las vías respiratorias, sino también en la piel como alergias, irritación de ojos y mucosas, por su alto contenido de partículas.

Recomendaciones

*Evitar exponerse al aire libre.

*Cerrar puertas y ventanas de casas y/o apartamentos, en caso de observar aumento considerable de material particulado.

*Personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños es recomendable usar protectores respiratorios como mascarillas y tapabocas.

*Al sentir la presencia de cuerpos extraños en los ojos, lo mejor es lavar con abundante agua potable.

*Cubrir las fuentes de agua como pozos, recipientes o estanques de almacenamiento para evitar su contaminación.