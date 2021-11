‘Nueva’ centralización de la piratería en Bucaramanga

Las autoridades han identificado una reubicación de los transportadores ‘piratas’ en el centro de Bucaramanga. Luego del control que ha ejercido la Dirección de Tránsito, DTB, sobre este fenómeno, los conductores de vehículos ilegales han optado por buscar nuevos puntos para recoger y dejar pasajeros.

Sobre esto, Lady Stella Herrera, directora encargada de la DTB, comenta que ya se tienen reconocidos los ‘nuevos’ puntos de reunión de la informalidad.

“Nosotros el 10 de agosto del presente año firmamos el convenio interadministrativo de cooperación entre la Dirección de Tránsito y la Policía Nacional. El objeto de este convenio es fortalecer la operatividad y el control vial. Este apoyo que tenemos, de los 24 agentes de la Policía Nacional que fueron destinados, se nota en los operativos que realizamos”, afirma la funcionaria.

Así pues, la Policía ha sido un pilar importante en la identificación de los ‘terminalitos’ de transporte informal en la ciudad. De enero a septiembre del 2021 se han realizado 2.445 operativos de control. En estas acciones se han impuesto 27.123 comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito. De estos, 5.121 fueron multas asociadas al transporte informal.

Según los chequeos realizados por Tránsito, en Bucaramanga habría 92 ‘terminalitos’’ de transporte ‘pirata’.

“Para el agente de tránsito es muy difícil comprobar que se está prestando de forma ilegal el servicio porque se debe mostrar que hay una remuneración por parte del pasajero. Nosotros en esos casos hacemos la revisión técnico mecánica o de placas. Tenemos un grupo de control vial que organizó un cronograma para trabajar por zonas de la ciudad, para despejar los 92 terminalitos que nosotros tenemos ya plenamente identificados”, afirma Herrera.

Trimestralmente la entidad debe informar al Juzgado Administrativo sobre los operativos que se realizan para cumplir las 18 acciones exigidas dentro del plan de acción estipulado entre Tránsito y la Policía Nacional.

Los puntos clave que son utilizados para el transporte informal son la carrera 34 con calle 17, la carrera 36 con 17, la calle 37 al frente de la entrada a San Andresito Centro, San Pío, Plaza Guarín, frente a la Clínica Bucaramanga, entre otros.

Por su parte, líderes de los transportadores informales afirman que no encuentran otra opción que seguir ejerciendo esta actividad debido a las pocas oportunidades laborales en la ciudad.

“Nos toca seguir trabajando. Acá el 70% de la gente vive del rebusque, de la informalidad, tanto del transporte como de las ventas ambulantes. Los agentes nos tratan como se les da la gana. Hemos tenido que re ubicarnos porque han hecho algunas redadas. No recibimos respuestas, ni se reúnen con nosotros. Si en el futuro es necesario volvernos a manifestar, lo haremos”, sostiene uno de los líderes del transporte informal, que se hace llamar ‘Dagoberto’.

Mientras tanto, habitantes de Bucaramanga continúan denunciando trancones, sobre todo en el centro de la ciudad, debido a la reubicación de los vehículos de transporte informal, que han migrado a otros puntos como la carrera 14 con calle 34.

“No dejan transitar, ni en el andén ni en la vía. La movilidad del centro está colapsada”, dijo Andrés Jiménez, quien trabaja en el sector.

Una campaña para

evitar la violencia

Lady Stella Herrera afirma que la DTB no se ha reunido, ni se reunirá con los transportadores informales porque no pueden apoyar actividades que no cumplan con la normatividad estipulada por la ley.

Afirma que es necesario el compromiso de la comunidad para regular la ilegalidad, y respetar la humanidad de los agentes de tránsito.

“Yo no puedo sentarme con ellos a legalizar algo que la ley lo prohibe. Tengo entendido que la Personería sí se ha reunido con ellos, pero nosotros desde Tránsito no. Lo que si quiero enfatizar es que no está bien bajo ninguna circunstancia agredir a los agentes de tránsito, y es algo que suele suceder muy constantemente. La ciudadanía debe unirse a la campaña de respeto con los agentes que se encuentran en los operativos que realizamos. Ahora con el apoyo de la Policía Nacional hemos tratado de que se reduzcan estas situaciones, pero muchos de nuestros colaboradores han resultado con lesiones físicas debido a la intolerancia de algunos ciudadanos”, agrega Herrera.