A pesar de que no existe el debido licenciamiento ambiental, en estos momentos en El Carrasco avanza los trabajos que se proyectaron para continuar con la disposición de residuos sólidos, al parecer, durante otros dos años más.

Así lo informó ayer a Vanguardia Natasha Avendaño García, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, luego de una visita de control que se llevó a cabo en el relleno sanitario, en compañía de los alcaldes de Bucaramanga y de Floridablanca, representantes de la CDMB y de la Gobernación de Santander, entre otras autoridades.

La Superservicios confirmó que siete municipios continúan enterrando sus desechos en El Carrasco, de las 16 localidades santandereanas que disponían allí.

Avendaño García hizo un llamado para que exista un pronunciamiento técnico con prontitud por parte de la CDMB, autoridad ambiental, con el fin de determinar si es seguro o no continuar disponiendo residuos en tal relleno sanitario y por ende resolver si existe o no una nueva licencia ambiental para su funcionamiento en regla.

Al término de la inspección que se llevó a cabo, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios informó que “fue una visita de seguimiento a la situación de disposición final en El Carrasco. Hoy (martes) nos informaron que de los 16 municipios que disponían, actualmente siguen disponiendo siete. La operación del relleno está bien, desde lo que nos compete controlar. Evidenciamos que están llevando a cabo el plan que en su momento se le presentó a la Anla y que después, con algunas modificaciones, se le presentó a la CDMB, entidad que hoy en día es la autoridad ambiental competente.

“Lo que les manifestamos a los alcaldes de Bucaramanga y de Floridablanca es que, es necesario que la autoridad ambiental se pronuncie pronto sobre la posibilidad de un nuevo plazo solicitado por la Emab, basado en los estudios técnicos que se presentaron”, agregó la funcionaria.

Investigan a empresas de aseo

De acuerdo con la información oficial aportada por la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, El Carrasco sigue recibiendo la basura de la capital santandereana, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Rionegro, El Playón y Matanza.

En el caso de Vetas, Charta, Tona y California lograron ‘luz verde’ para disponer en un relleno de Pamplona. Betulia, Zapatoca y Los Santos gestionaron el debido permiso en San Gil. Lebrija y Santa Bárbara también hallaron nuevos sitios de disposición.

“Estos nueve municipios que ya no disponen en El Carrasco no representan ni el 1% de los residuos que llegaban hasta el relleno. Los mayores aportantes de residuos obviamente son los cuatro municipios del área metropolitana. Verificamos que El Carrasco no se convierta en un botadero a cielo abierto”, precisó la Superintendente.

Actualmente la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios avanza en cinco investigaciones que se iniciaron contra empresas de aseo, “por presuntos incumplimientos en la formulación de los planes de emergencia y contingencia en la operación y entrega de residuos a un sitio que no cuenta con autorización ambiental”.

Avendaño García recalcó que “es muy importante que se defina qué va a pasar con el relleno. En estos momentos El Carrasco está operando con los recursos que aportan las alcaldías, en virtud de los decretos de calamidad pública. La disposición final de los municipios que continúan en El Carrasco no puede ser trasladada vía tarifa a los usuarios, debido a que se trata de un sitio que no cuenta con licencia ambiental. Estos costos no pueden ser asumidos por tiempo indefinido por cada municipio”.

“Cumplimos las normas técnicas”

A través de un comunicado oficial, este martes la Alcaldía de Bucaramanga informó que se “dará continuidad al manejo de residuos sólidos en El Carrasco”.

“... Con un manejo técnico e integral en los diferentes procesos de recolección y separación, El Carrasco asegura el cuidado de las fuentes hídricas, evita los malos olores, controla los lixiviados y la presencia de gallinazos en el espacio aéreo, minimizando los riesgos para la salud pública y ambiental”, resaltó el Gobierno Local en tal comunicación.

Hélbert Panqueva, subsecretario de Medio Ambiente, indicó que “hemos buscado otra alternativa a través de nuevas tecnologías, pero es imposible que a corto plazo un proyecto nuevo reemplace El Carrasco, por eso cumplimos las normas técnicas y trabajamos con el gobierno departamental y nacional”.

Dato: Alrededor del 97% de los residuos que llegan hasta El Carrasco se entierran y solo se aprovecha cerca del 3% de los desechos.