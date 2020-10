Nueve Parques Recrear quedan en el limbo tras crisis financiera

Después de 38 años de estar al frente de la administración de ocho parques Recrear en Bucaramanga y uno más en Girón, la Corporación Parques Recrear admite que no va más con este compromiso.

La verdad de lo que está ocurriendo con esta organización sin ánimo de lucro salió a la luz pública, tras el reciente anuncio que realizó el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, donde confirmaba que -a partir del próximo 1 de diciembre- el ingreso a estos escenarios deportivos y recreativos será gratis.

De acuerdo con el mandatario, “el Municipio se retiró de la Corporación Parques Recrear, la cual venía administrando ocho de los nueve parques que hay en la ciudad. Se solicitó la devolución y ahora los Recrear quedarán a cargo de la Alcaldía de Bucaramanga, a través del Inderbu”.

Sin embargo, en su intervención, Cárdenas no dejó claro cómo será la nueva administración, ya que estos lugares requieren de exigentes trabajos de mantenimiento y cuidado para su normal funcionamiento.

Fabián Soler, gerente general de la Corporación Parques Recrear, le manifestó a Vanguardia que no es posible continuar con la administración de los nueve Recrear que tenían actualmente a su cargo, en el área metropolitana, porque no se cuenta con los recursos para garantizar la adquisición de insumos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. A la fecha, la entidad tiene compromisos contractuales con 82 colaboradores, quienes desde marzo no reciben sueldo.

“La Asamblea General (conformada por la Alcaldía de Bucaramanga, Terpel, Cdmb, Transejes y Davivienda) es la que debe tomar decisiones porque es el órgano máximo. Ya se les han presentado dos opciones: insolvencia o liquidación, porque definitivamente los pasivos no los puede soportar la Corporación. La situación financiera es bastante compleja y hago un nuevo llamado a la Asamblea porque son los que tienen en sus manos la decisión del paso que debe dar la Corporación”, indicó Soler.

Subrayó que 2019 fue un año donde cerraron en negativo. Y desde el 18 marzo de 2020, por la emergencia del COVID-19, se redujeron a cero los ingresos.

“La Corporación no estaba preparada financieramente para soportar esta situación. Han pasado siete meses y por revisoría fiscal hay conceptos de liquidación, es inminente, el patrimonio está en negativo. Se adeudan compromisos con los empleados, con los proveedores. Pero lastimosamente no se ha podido tomar una decisión porque la Asamblea General no ha asistido”, acotó.

“No está claro el mensaje”

Frente a esta situación, la exministra Martha Pinto de Hart, quien fue gerente ad honorem de la Corporación Parques Recrear durante 14 años, opinó que pese a que nunca se tuvo exceso de liquidez, los Parques Recrear contaban con un modelo autosostenible que siempre les garantizó los recursos para cumplir con las obligaciones. El Municipio nunca tuvo que desembolsar dinero para su mantenimiento, porque la Alcaldía lo que hacía era comprar servicios para población vulnerable, adultos mayores, niños de instituciones oficiales.

“Los Recrear nunca fueron un botín burocrático, todos los cargos se asignaron por méritos. Dejarlo como una dependencia de la Alcaldía va a depender mucho de la voluntad política de quien lo maneje y eso sería fatal porque la gente que está ahí es una gente certificada y entrenada para su trabajo. No es un tema con el que se debe improvisar”, expresó.

Para Pinto de Hart, las declaraciones dadas por el alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey dejan duda de lo que realmente se quiere finiquitar. No obstante, consideró que “lo que esas empresas hicieron hace 38 años fueron donaciones para que se pudieran empezar a construir los primeros Parques Recrear. Es decir, a esas empresas el alcalde debió referirse con agradecimiento y reconocimiento”.

Pero lo más inquietante, en estos momentos, tanto para la exministra, como para la ciudadanía, es si Bucaramanga está dispuesta a asumir el 100% de los costos de operación de los Recrear y la suerte de los trabajadores. Hay empleados con más de 30 años de servicio que hoy no saben quién les va a pagar su liquidación porque todos están evadiendo responsabilidades. “Cuando uno se retira de una Junta Directiva está diciendo que no tengo responsabilidad con los 82 empleados que quedan ahí”, dijo.

Plantón

En la tarde de ayer, frente a la Alcaldía de Bucaramanga, los trabajadores de la Corporación Parques Recrear protagonizaron un plantón para llamar la atención del Gobierno Local.

Sandra Cortés, instructora de Parques Recrear, aseguró que el mayor temor es que el Municipio no les reconozca su labor y contrate a nuevas personas.

“Hay empleados con más de 30 años de labor en la Corporación que seguramente se quedarán sin empleo, sin pensión y sin ningún beneficio. Estamos hablando de más de 80 familias que terminarán perjudicadas, además hay siete Parques Recrear en Bucaramanga que tienen vivientes. Entonces lo que pedimos es que se conserven nuestros empleos, que no se consiga- nómina nueva y se realicen acuerdos para que nos paguen lo que nos adeudan”, indicó.