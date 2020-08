Posibles riesgos de accidentes y probables traumatismos por trancones para el tránsito automotor, son advertidos por conductores a causa de dos reductores de velocidad que actualmente se terminan de adecuar en una de las vías más concurridas de Bucaramanga.

Dichos resaltos, elaborados en concreto, quedaro altos y con un grado de inclinación más pronunciado de lo normal, de acuerdo con lo señalado por varios ciudadanos a Vanguardia.

Los nuevos reductores se construyeron en la calle 36, a la altura de la Concha Acústica, a unos pocos metros de la glorieta del Hotel Chicamocha. Se hicieron en ambas calzadas de esta arteria.

Víctor Gómez, conductor particular, manifestó que “no se justifica un reductor tan alto como quedó. Toca pasarlo muy despacio para no dañar la suspensión. Me provocó pasar un poco de lado para que no fuera a rozar con el carro”.

Anteriormente, cuando no estaban los reductores, dicho punto de la ciudad registraba constantes trancones durante las ‘horas pico’. Los ciudadanos advierten que, cuando el tráfico automotor vuelva a la normalidad, muy posiblemente se observarán represamientos aún más tediosos.

Gerardo Sanabria, taxista, expresó que “quedó muy alto y muy empinado el reductor. Puede generar accidentes por el movimiento brusco que hace el vehículo. Como toca parar el carro casi por completo, va es a formar trancones”.

La ciudadanía considera que, metros antes de ambos reductores se deben ubicar señales de tránsito que adviertan tales obstáculos.

Frente a las quejas, la directora de Tránsito de Bucaramanga, Andrea Méndez, indicó que para hacer tales reductores se hizo “previamente un estudio de viabilidad. Es una obra realizada por la Secretaría de Infraestructura”.

Iván Vargas, secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga, explicó que “es una obra enmarcada en el proyecto de ciclorrutas. Los reductores buscan garantizar un paso seguro para los pedalistas.

“Los reductores se hicieron cumpliendo las normas y en el marco del manual de ciclo infraestructura fueron diseñados con la pendiente específica para estos proyectos. Sin embargo, vamos a revisar cómo quedaron para que no hayan inconvenientes”, agregó Vargas.

En la visita realizada por Vanguardia también se observó que en la zona muchos motocilistas suelen transitar en contravía, hacer cruces prohibidos y hasta invaden los senderos peatonales, para poder pasar desde la carrera 30 hacia la calle 36.

En el separador de la calle 36, actualmente se instalan bordillos que superan los 25 centímetros de altura, con el fin de construir una barrera que impida a los conductores de moto cruzar indebidamente.

Además de las obras que se adelantan, también se requieren ejecutar controles efectivos y acciones de movilidad vial que permitan mejorar el tránsito vehicular en este sector de la ciudad.