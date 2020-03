Nunca habíamos estado tan unidos

Durante estos días de cuarentena reflexioné acerca de lo que significa estar en casa y compartir con mi familia. En la era de la digitalización, donde permanecemos hiperconectados todo el tiempo son pocas -por no decir que nulas- las oportunidades que tenemos para hablar con nosotros mismos y compartir con nuestros seres queridos.

En las familias de antes se valoraba mucho la cohesión y los abuelos eran los patriarcas de toda una generación.

En cambio, en los tiempos modernos nos hemos acostumbrado a vivir lejos de casa y nos confinamos en las oficinas antes que en nuestros hogares. Por eso, cuesta tanto la ‘cuarentena’ por la que estamos pasando.

Para fortuna mía, yo sí me acostumbré a quedarme en casa, ver una película, leer un libro y comer lo que me gusta, casi todo desde la comodidad de mi cuarto. Algunos amigos me critican por eso, pero yo sólo me río de sus apuntes. ¡Sé que hoy me entienden más que nunca!

La verdad disfruto de los silencios y en muchos de esos espacios siempre está la oración, entendida como mi diálogo personal con Dios.

También dedico mucho tiempo a pensar en cosas de la vida. Algunos temas de los que escribo en esta página se generan en este tipo de espacios.

Por lo mismo me aterra la idea de saber que hay personas que no pueden disfrutar de cosas tan sencillas como estas. ¡Es como si se huyeran a sí mismos!

En medio de la tranquilidad de estos días comprendí lo mucho que nos han cambiado los tiempos y cómo dejamos atrás el estilo de vida que teníamos, al menos en algunas cosas.

Por ejemplo, el ambiente de la cuarentena me ha recordado mucho a las otroras Semanas Santas. ¿Las recuerda? Guardábamos reposo, había mucho silencio, dormíamos hasta tarde y entendíamos más la importancia de la fe.

Me acuerdo que para mis padres eran sagrados el Jueves y el Viernes Santo, por lo cual la casa se convertía en una especie de retiro y de meditación.

Hoy miro hacia atrás, y aunque no soy un fanático religioso, no puedo dejar de pensar en cómo nos hace falta tener más momentos dónde pudiéramos meditar y reflexionar en familia. Quizá muchos de los problemas que tenemos hoy día se estarían evitando por ello.

Otras cosas que me ha fascinado recordar han sido los juegos de mesa y las comidas con la familia. Volver al parqués, al dominó, al ajedrez, a la lotería, etc.... Pienso en esos pasatiempos y regreso a la niñez y al tiempo que compartíamos con nuestros abuelos, primos, papás y hermanos.

En cuanto a las comidas no había como las onces a las 4:00 p.m. o 5:00 p.m. Un buen chocolate con queso y pan, preparado por nuestras madres y abuelas, para recibir las visitas o para simplemente compartir el día a día.

Las cenas familiares diarias tenían algo especial antes: no había celulares, y no veíamos la televisión sino hasta después de comer. Era el momento perfecto del día para compartir cómo nos había ido durante la jornada.

La novela de las 8:00 p.m. era un clásico, y todos en la sala nos manteníamos pegados a la pantalla para ver el nuevo capítulo de ‘Azúcar’ o ‘Café con Aroma de Mujer’. ¡Esas eran las de mi tiempo!

Una tradición que también se perdió con los años y de la cual hoy solo nos quedan los recuerdos es la de pedir la Bendición a papá o a mamá. Los jóvenes de hoy la ignoran.

El periódico nunca faltó en casa, bueno aún llega a muchos hogares. Y ahora, dados estos tiempos del COVID 19, jamás fue tan necesaria la prensa. Aunque llevo 31 años en este diario y estoy sumergido en el Internet más que muchos, no dejo de levantarme todos los días para recoger el impreso debajo de la puerta de mi casa.

Lo importante es saber que debemos disfrutar de nuevo de estos espacios. Aprender a descubrir nuevas cosas de nosotros y de nuestra familia.

Tantas cosas hay por hacer y por aprender en casa, y aún así pensamos que lo realmente importante está en la calle, cuando lo esencial está en nuestros hogares.

¡Compartan con sus familiares! Hay miles de posibilidades para descubrir cosas nuevas y pasarla bien. Volver a lo básico siempre será reconfortante para la mente y para el alma.

Y no olviden regresar a la oración, que es el mejor vitamínico para el alma. Yo siempre repito: Jesús es mi Pastor, nada me faltará.

No le teman a este aislamiento social. Así estemos lejos por la pandemia, debemos reconocer que nunca habíamos estado tan unidos.

Lo positivo de todo esto