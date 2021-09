Obras de la Conectante C1-C2 se estancaron en el 2%

En estos momentos están paralizados los trabajos de construcción de la Conectante C1-C2 en Floridablanca, uno de los proyectos viales más costosos y polémicos en Santander.

Mientras la ciudadanía solicita la liquidación de este contrato por un valor que supera los $1,4 billones, la firma encargada de las obras estudia ceder el proyecto, ya que se quedó sin recursos para continuar con la ejecución del mismo, según lo argumentado.

Lea también: Concesión 4G Bucaramanga-Pamplona no consideró plan vial del área: SSI

Aunque ya pasaron 25 meses desde que se iniciaron las labores de construcción, esta controvertida iniciativa apenas registra un progreso de 2%.

Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ente responsable de la contratación de dichas obras, informó ayer a Vanguardia que en estos momentos está en marcha un proceso sancionatorio con el fin de generar la caducidad de dicho contrato. El proyecto podría pasar ‘a manos’ de otro contratista posteriormente.

Además de las múltiples afectaciones ambientales y sociales advertidas desde hace varios años, expertos y comunidad también señalan que en materia de movilidad la Conectante C1-C2 no cumplirá con las especificaciones que debe tener una vía nacional.

El contratista actual, la Autovía Bucaramanga Pamplona, manifestó que “no” es posible ejecutar este proyecto vial en el plazo que inicialmente se fijó, ya que existen requerimientos por parte de las autoridades que aún no ha podido cumplir.

“Solicitamos la liquidación a la ANI”

En agosto de 2019 se puso en marcha la fase de construcción de la Conectante C1-C2, una vía 4G que prometió el Gobierno Nacional y que serviría para desviar el tráfico pesado y así evitar su tránsito por el área metropolitana.

Un par de meses después surgieron las primeras denuncias de la comunidad. En una zona de gran importancia natural en Floridablanca se talaron alrededor de 5.600 árboles para abrir paso a dicha vía.

El inconformismo creció en los florideños. Semanas más tarde maquinaria pesada del contratista estropeó vías en dicho municipio y el Gobierno Local inmovilizó tales vehículos, ya que aparentemente no tenían permiso de tránsito.

También le sugerimos leer: Video: Desarticulan la estructura delincuencial ‘Los Errantes’, dedicada al tráfico de migrantes

Expertos en ingeniería civil y en movilidad, como Alba Arévalo Durán, señalan fallas técnicas en el diseño y planeación de la Conectante C1-C2. Los especialistas consideran que su trazado debería ser ajustado y ejecutado en otro eje vial, para así superar los problemas advertidos.

Arévalo Durán explicó que “en ningún tramo habrá doble calzada. Según la norma, las vías nacionales son de doble calzada o de calzada bidireccional. En el caso de la Conectante C1-C2 no se tuvo en cuenta este parámetro. Basta con decir que es mejor la Carretera Antigua entre Bucaramanga y Floridablanca.

“Según las especificaciones, cada carril tendría 3,65 metros de ancho. La berma tendría un metro y la cuneta otro metro. Es decir, si se vara un tractocamión de inmediato ocasionaría trancón. También preocupa la poca estabilidad que tienen los taludes, y según lo especificado harían cortes en la montaña de hasta 60 metros de altura”, agregó esta experta.

Es oportuno informar que organizaciones como la Sociedad Santandereana de Ingenieros y el Comité de Gremios de Santander han insistido al Gobierno Nacional para que se realicen ajustes en el trazado de esta vía. El mes pasado incluso enviaron una petición al Presidente Iván Duque.

“En la audiencia pública realizada a inicios del presente mes la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no se quiso pronunciar. Sin embargo, hicimos la solicitud a la ANI para que se haga una liquidación de este contrato por mutuo acuerdo con el contratista. Hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta”, manifestó Milady Tovar Cabarique, concejal de Floridablanca.

¿Qué dice la ANI?

Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, manifestó a Vanguardia que “este proyecto ya debería estar a punto de terminarse y es lo que para nosotros no es aceptable. Ya iniciamos un proceso de caducidad, que en estos momentos se encuentra en etapa probatoria.

“La caducidad es la sanción máxima prevista en la Ley 80, porque conlleva a la terminación anticipada del contrato y se impone una sanción, que es el pago de la cláusula penal y genera inhabilidad ‘sobreviniente’ por cinco años”, informó el funcionario.

Le puede interesar también: Por las fuertes lluvias del lunes se desbordó un río en Mogotes, Santander

Es importante dejar en claro que, por ahora, dicha sanción y caducidad no están en firme, ya que dicho proceso sancionatorio aún no culmina.

“Lo más importante es que los recursos por parte del gobierno siempre han estado disponibles a través de vigencias futuras”, agregó Gutiérrez.

Por ahora se desconoce cuándo se retomarían de nuevo las obras de la Conectante C1-C2. Hasta la fecha el trazado de esta vía sigue siendo el que originalmente se planeó y no existe información sobre la posibilidad de modificar los diseños.

Habla el contratista

La Autovía Bucaramanga Pamplona, firma responsable de ejecutar las obras de la Conectante C1-C2, precisó que el proyecto registra un avance de “2,2%. La conectante está paralizada porque no se ha conseguido la concertación con la Alcaldía de Floridablanca y es un requisito de la licencia ambiental impuesta por Anla. La única forma constructiva es acceder por las vías industriales o del municipio. Fueron mínimas las actividades que se pudieron hacer y hasta tanto no se consiga este permiso su construcción es inviable dentro de los plazos”.

Instituciones como la Procuraduría también han intervenido ante las denuncias generadas en el marco de este proyecto. Dicho ente precisó a Vanguardia que ya realizó dos acciones preventivas para tratar de brindar claridad sobre las obras contratadas y los trabajos efectuados.

Según el contratista, otro de los motivos de esta parálisis en los trabajos es la no disponibilidad de dinero para llevar a cabo las obras.

A través de un comunicado la Autovía Bucaramanga Pamplona señaló que “la conectante no es ‘construible’ en el plazo (34 meses) sin la concertación de uso de las vías industriales. Es decir, el proyecto a la luz de los bancos no es ejecutable porque no tiene la manera de hacerse en el plazo y se incumple lo exigido en la licencia de tener este préstamo acordado.

“Al no ser ejecutable, financieramente no es ‘banqueable’. Es decir, no hay entidad que preste los recursos para su construcción. Hasta el momento el proyecto se había adelantado con recursos propios, pero llegó el momento de apalancarlo y no ha sido posible por lo expuesto anteriormente. Estamos a la espera de superar este problema para darle viabilidad al proyecto, esto debe ser de manera conjunta con la ANI”, agregó la firma contratista.

Dato: 20 de agosto de 2019 es la fecha en la que se firmó el acta de inicio de la etapa de construcción del proyecto.