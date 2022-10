$!Ocho miradas del ‘Día sin carro y sin moto’ en Bucaramanga y su área

Al cierre de esta edición, el ‘Día sin carro y sin moto’ dejaba un balance de 52 conductores sancionados por infringir la medida en el área. Además, según el comercio formal, las ventas se redujeron en un 80%, al tiempo que se confirmó que más de 100 parqueaderos se vieron obligados a cerrar sus puertas. Entre tanto, la Secretaría de Salud y Medio Ambiente, en estimativo preliminar, señaló que disminuyó la huella de carbono en un 35%. Por otro lado, el gremio de taxistas resaltó un considerable aumento en sus ganancias, tras multiplicarse la demanda de usuarios de este servicio público; los peatones, los biciusuarios y hasta las personas en situación de discapacidad aseveraron que pudieron movilizarse por toda al área metropolitana de Bucaramanga sin ningún inconveniente. Lea también: Autoridades del área metropolitana de Bucaramanga firman Pacto por la Movilidad Y aunque el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm, no oficializó sus validaciones, el servicio Metrolínea, como nunca antes, se vio atestado de pasajeros en sus diferentes trayectos y recorridos. Jaime Del Río / VANGUARDIA ¿De qué calidad es el aire que respiramos en Bucaramanga? En síntesis, durante esta actividad, según el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. de ayer, dejaron de recorrer las calles 493 mil motocicletas y 270 mil carros particulares. Le sugerimos: Dueños de parqueaderos en el área metropolitana de Bucaramanga están inconformes con el ‘Día sin carro y sin moto’

Este despeje, como era de esperarse, hizo que la movilidad en las arterias viales más claves de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca, fluyera y fuera más ágil que en un día convencional. Hay que resaltar que muchas empresas promovieron y apoyaron que sus empleados pudieran desplazarse a sus sitios de trabajo en un medio alternativo y sostenible como el de la bicicleta. Además otras entidades facilitaron el denominado ‘teletrabajo’, de tal forma que se garantizó la descongestión, tanto en las calles como en los sitios de trabajo. Este diario registra ocho miradas distintas de lo que significó para el ciudadano del común el vivir este ejercicio que, según las autoridades del área metropolitana, le apuestan a crear conciencia para desestimular el uso de los vehículos particulares que, en últimas, son los que tienen a Bucaramanga y su área metropolitana inmersos en un caos vial.

A Vidal Ramírez no le compraron su gasolina

Entre los grandes ‘perdedores’ del ‘Día sin carro y sin moto’ están las estaciones de servicio, los montallantas, servitecas, talleres y centros de servicios de automotores, entre otros establecimientos dedicados a la atención de vehículos. Así lo ratificó Vidal Ramírez, quien es el encargado de abastecer de gasolina en una estación de servicio de la calle 33 con carrera 14 esquina. “A esta hora (las 3:30 p.m. de ayer) en todo el día solo he vendido $30 mil. Naturalmente si no hay carros, ni motocicletas, no hay que abastecer del combustible a nadie, y por ende el golpe de las ventas son duras. Naturalmente un día como hoy se pierden las ventas”, señaló. “A cálculos sencillos, podemos decir que aquí se reducen las ventas en la estación de servicio hasta en un 80%. La verdad es que estas iniciativas, más allá de sus bondades, son malas para este negocio”, precisó.

A Daniel Beltrán le sobró tiempo

“Hoy me ‘rindió’ mucho. Duré casi 45 minutos en Metrolínea para llegar hasta Bucaramanga. Normalmente desde Piedecuesta me demoro hasta dos horas en bus”, indicó este usuario del Sistema Integrado de Transporte Masivo. Daniel salió de su casa este miércoles a las 5:50 de la mañana. ‘Madrugó’ una hora más temprano de lo habitual. “Pensé que iba a ver más pasajeros en las estaciones, pero me pareció casi la misma cantidad de usuarios de un día normal. También tengo moto, pero estoy de acuerdo con el día sin carro. Se siente el cambio, hay menos caos y mucha menos contaminación. Descansa uno de tanto bullicio diario”, señaló. Como ‘madrugó’ más y hubo menos congestión en las vías, este habitante de Piedecuesta logró culminar sus diligencias hacia las nueve de la mañana, mientras algunos días termina labores casi hasta el mediodía. “Falta que mejoren las frecuencias del Sistema, se demoran mucho”, dijo.

Rodolfo serrano se quedó ‘parqueado’

Rodolfo Serrano, quien administra el Parqueadero La 13, en el Centro de Bucaramanga, dice que el de ayer fue un día perdido: “Estoy asombrado que la propia Alcaldía habla de reactivación económica y nos sale con jornadas de estas, en las que me quedé parqueado”. “En mi caso yo les ofrezco estacionamientos a los conductores de motociclistas y, como pueden ver, mi local está vacío”, replicó. “Yo pregunto: usted lo que significa para un negocio como el mío que no pueda laborar. En plena mitad de semana, en plena fase de reactivación de la economía, me cierran las puertas a mi recuperación económica. Eso no es justo”, precisó. “Lo más grave es que uno sabe que, con un día que no circulen las motos y los carros, no se baja la contaminación. Además, nos han hecho este año dos jornadas de estas. Afectan mi local, a pesar de que pago impuestos. Esto es una desfachatez”, puntualizó.

Alexánder Morales, feliz en bicicleta

En un día normal este bumangués utiliza su motocicleta para adquirir los insumos químicos que requiere en su negocio, además de llevar a su esposa a su lugar de trabajo y a su hijo al colegio. La jornada de ayer alteró un poco la cotidianidad de esta familia. Alexander se bajó de la moto y se subió a la bicicleta para realizar sus ‘vueltas’ este miércoles. “A mi esposa le tocó acudir al transporte público, pero le fue bien y llegó a tiempo al trabajo. Yo tengo el negocio en el norte, y para comprar los químicos preferí venirme en bicicleta. La uso a veces los fines de semana para hacer algo de ejercicio”, contó Morales. Aunque es usuario de moto, considera que “un día como estos es muy bueno, nos falta mucha más consciencia sobre el cuidado del ambiente. La rutina cambió un poco en mi familia, pero nos logramos adaptar. Igualmente pienso que actualmente la moto es un medio muy práctico en los hogares”.

Manuel Ortega, sin sustento diario

Manuel Ortega reconoció que se gana la vida haciendo carreras de ‘mototaxi’, “a pesar de que reconozco que esta práctica no está autorizada por la ley”. Él, quien es padre de un hijo, y no ha conseguido acceder a un empleo formal, ve en este servicio ilegal una forma de mantener a su hogar. Sin embargo ayer, ante la segunda edición del ‘Día sin carro y sin moto’, prácticamente él se quedó sin el sustento diario: “Yo quiero que me entiendan, pues si no trabajo, no gano. Es fácil hablar de que no se permita este oficio, pero yo pregunto hasta dónde podemos nosotros, los desempleados, ganarnos el día a día”. Desde su perspectiva, “cada vez que la Alcaldía de Bucaramanga nos habla del ‘Día sin carro y sin moto’, miles de hombres que vivimos haciendo carreras o transportando a la misma ciudadanía nos quedamos sin la posibilidad de llevarles comida a nuestros familiares”.

Manuel Peñaranda caminó más

“Caminar es mi medicina para los riñones”. Diariamente Manuel camina más de una hora entre sectores como La Aurora y Antonia Santos, en Bucaramanga. La jornada de este miércoles brindó mayor seguridad vial y tranquilidad para los desplazamientos de adultos mayores como Peñaranda. Para él ayer fue como una especie de día festivo, en el que pudo cruzar corredores viales y transitar acera con mayor calma. “Excelente esta jornada. Es una toma de conciencia. Hay personas que encienden el automóvil hasta para ir a la tienda La ciudad tiene exceso de automóviles, el caos es terrible. Muchos motociclistas ni siquiera respetan los sitios para el peatón. Un día como hoy permitimos que el aire de la ciudad pueda recuperar su calidad”, señaló este pensionado. Peñaranda considera que se deben programar más jornadas sin carro y sin moto en el año.

Edwin Fernández y su local vacío

Edwin Fernández, el dueño de la Frutería y Panadería ‘Patty’, que tiene su local en la carrera 15, entre calles 33 y 34 de Bucaramanga, tuvo ayer, según explicó, el segundo peor día de ventas de todo el años. “Y hablo de segundo revés del año, comercialmente hablando, porque el primer día que perdí mis ventas fue precisamente en junio pasado, cuando hicieron el primer ‘Día sin carro y sin moto’. En mi caso, lo digo de frente, me opongo a estas experiencias porque se reducen las ventas de manera considerable”, replicó. “Como si fuera poco, además de no contar con clientes que se movilicen en carros particulares o motocicletas, también la Dirección de Tránsito de Bucaramanga les negó el paso a los conductores de pasar por el corredor de la carrera 15. La verdad nuestros negocios tienen a la quiebra con tantas restricciones. ¿Y así hablan de reactivación económica?”, se cuestionó.

Le rindió la jornada a Mario Flórez