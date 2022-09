$!Operación Berlín: En un mar de huesos, madres buscan a sus hijos

Hace 22 años, el alcalde Luis Fernando Cote Peña decidió convertir un amplio sector del Cementerio Municipal en un parque y se estima que sobre algunas tumbas que no fueron exhumadas se habría construido el llamado Parque de la Vida. La otra parte del camposanto sigue recibiendo, principalmente del Instituto Nacional de Medicina Legal, cuerpos no identificados mediante una orden judicial, o abandonados sin dolientes.

Cuando el Ejército Nacional lanzó su operación, de seguro esta joven sintió de cerca los silbidos de las balas y los estallidos de mortero. Debió intentar escapar, de una guerra que no era suya, porque antes vivía en paz en su casa en el Meta. Ella no pudo escapar. No debía tener más de 17 años cuando el impacto dio en el blanco en su cuerpo. Sintió el dolor del proyectil abriendo la carne. Mientras la sangre corría, a la sombra del viento gélido del páramo, soltó su último aliento. El páramo se tiñó de un rojo salvaje. El denso silencio de la montaña, impregnado de pólvora, se adueñó de su posición.

No obstante, un informe de la Comisión de la Verdad destaca primero la crueldad y degradación de la guerra por parte de las Farc al reclutar y utilizar menores de edad, con tan solo tres meses de entrenamiento militar en combates.

“En lo que respecta a la Fuerza Pública, la Operación Berlín se desarrolló con pleno conocimiento de los riesgos existentes para las niñas, niños y adolescentes reclutados por las Farc. El Ejército sabía que al menos 141 menores integrantes de la columna tenían entre 14 y 17 años, información que obtuvieron tras interrogar a alias ‘Robinson’, un adolescente que logró escapar de las Farc en Arauca” y se entregó a las autoridades. Además, un informe de inteligencia elaborado el 26 de octubre del 2000, por la Décima Octava Brigada del Ejército, también lo reseñaba.La Comisión de la Verdad señala que “durante la operación, el Ejército dio muerte a niños, niñas y adolescentes luego de haberse entregado o alzar la mano en señal de rendición...”.

En este informe se consigna el testimonio de Juanita, una menor de edad reclutada en 1998 en Mesetas, Meta: “El Ejército los mató directamente. Les pusieron el fusil en la cabeza y los mataron. De esto también fue testigo Yuliana, quien además de resultar herida presenció la muerte de varios compañeros también adolescentes”.

La Jurisdicción Especial para la Paz recibió hace más de un año el testimonio de una mujer, en ese entonces menor de edad, que señaló que: “nos dijeron ‘corran, salgan tres, párense tres y corran hacia arriba sin mirar atrás y corran que el helicóptero los está esperando en la parte de arriba’. Nosotros si escuchábamos un helicóptero. Entonces, mis compañeros, tres de ellos, no me acuerdo los nombres, corrieron y yo escuché cuando empezaron a disparar, eran como las 5:30 de la tarde cuando eso (...) cuando yo salí a la carretera, yo sí me di la vuelta, y había cinco militares tendidos en el piso boca abajo apuntándonos, entonces un soldado me dijo que ‘no mire hacia atrás’ hijue no sé qué. Entonces yo me volteé, pero yo ya sabía que nos iban a disparar porque era lo que había pasado con los otros muchachos...”.

Este proceso en la JEP continúa. Uno de los investigadores de la Comisión de la Verdad, que analizó el tema de la Operación Berlín, aseguró que los menores reclutados ilegalmente por las Farc provenían de Guaviare, Meta y Putumayo, que no conocían el terreno, por lo que cuando ocurren los bombardeos del Ejército se disgregan por toda la zona de páramo. El dato exacto de menores muertos es una duda no resuelta.