Otro laboratorio en Santander recibió aval para procesar pruebas diagnósticas de COVID-19

De acuerdo con el HIC, el laboratorio tiene capacidad para procesar hasta 200 pruebas moleculares diarias, pero se ejecutará un plan según las necesidades del departamento.

“Iniciamos con una capacidad de procesamiento de 24 muestras diarias durante esta primera semana, para pasar a una capacidad de 100 muestras diarias finalizado el primer mes de trabajo, y llegar a 200 a partir del segundo mes”, explicó Norma Serrano Díaz, directora del laboratorio.

Las pruebas moleculares, conocidas como RT-PCR, están diseñadas para detectar la presencia de material genético del SARS-CoV-2, virus causante del COVID-19, en las muestras recolectadas con un hisopo del fondo de la nariz o la parte posterior de la garganta, o en casos especiales de lavado broncopulmonar.

En el laboratorio del HIC, este proceso de detección está a cargo de un equipo de cinco bacteriólogas con más de 10 años de experiencia en biología molecular, tres de ellas con maestría y una con doctorado.

“Una vez recibida la muestra en el laboratorio con el cumplimiento de todos los requisitos para procesar, como lo es la ficha epidemiológica, la oportunidad de entrega de resultados estará entre 48 y 72 horas en la etapa inicial y nos proyectamos a tener una oportunidad de entrega de 24 horas cuando logremos automatizar algunos de los procesos”, aseguró Serrano.

Con la autorización al HIC, Santander contará con cuatro laboratorios adjuntos para el diagnóstico de COVID-19, la cuarta región con más centros para el procesamiento de pruebas tras Bogotá (17), Antioquia (12) y Valle del Cauca (7).

“Levantar este nuevo laboratorio fue todo un reto porque lo construimos desde cero en el HIC, donde contamos con todas las características especiales que se requieren, como por ejemplo un adecuado sistema de presión negativa. Una de las ventajas que tuvimos fue la de tener a disposición un grupo humano formado y con experiencia en biología molecular”, afirmó Víctor Raúl Castillo Mantilla, presidente del Complejo Médico de la Fundación Cardiovascular de Colombia, integrado por el HIC y el Instituto Cardiovascular de la FCV.

Entre las exigencias del INS para habilitar los laboratorios, está la infraestructura, una serie de requisitos en cuanto a bioseguridad, talento humano y sistema de gestión de calidad, entre otros puntos, que fueron verificados en el HIC por el Laboratorio de Salud Publica departamental.

Este laboratorio también prestará servicio particular, es decir, las personas que no estén afiliadas a ningún seguro o deseen, por cualquier motivo, realizarse la prueba molecular a pesar de no presentar síntomas, lo pueden hacer en el HIC.

“Se estructuró un chequeo médico que incluye además de la prueba molecular una serie de exámenes complementarios (siete laboratorios y tres procedimientos), que le permitirán al paciente tener un diagnóstico detallado sobre su estado de salud. Para ello realizamos electrocardiogramas, rayos x de tórax y otros procedimientos y laboratorios”, sostuvo Reynaldo Díaz Contreras, director comercial del HIC.