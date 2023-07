Otro sueño cumplido: dos niñas de Santander irán a la Nasa

Por un momento imagine que es estudiante de bachillerato y un día algunas personas llegan de sorpresa a darle la noticia de que usted fue seleccionado o seleccionada para visitar las instalaciones de la Nasa, ¿Cómo reaccionaría?

Pues algo similar les sucedió a Valerie Quintero, una estudiante del colegio Integrado de Puerto Wilches, y a María Camila Rodríguez, quien cursa grado 10° en el colegio El Castillo de Barrancabermeja.

Valerie, la más pequeña de las escogidas, tiene 11 años y cursa séptimo grado. Desde cuando tenía nueve años se enteró de que había un programa para conocer el Space Center en el que, para acceder a él, era promordial ser una estudiante destacada tanto en calificaciones como en liderazgo. En ese entonces se quiso postular, pero su progenitora le recomendó esperar. Este año llenó el formulario, presentó varias pruebas y su perfil llamó la atención de la Fundación ‘She Is’, que lidera el programa ‘Ella es Astronauta’.

Lea también: El sueño de ir a la Nasa se hará realidad para dos niñas santandereanas

Hace varios días, representantes de la fundación y Ecopetrol llegaron al Colegio Integrado en compañía de otra niña que ya había cumplido el sueño de viajar a vivir la experiencia para decirle a Valerie que fue escogida.

“Eran como las 12:15 del medio día, había muchas cámaras y un señor me dijo que alistara maletas porque en agosto me iba para la Nasa. Lloré de emoción, no lo podía creer, fue una emoción increíble para mí y mi familia”, narró la estudiante.

Por su parte, María Camila, de 15 años, durante el descanso de una de sus jornadas escolares escuchó por los parlantes de la institución el llamado para que todos los estudiantes se reunieran en el coliseo de El Castillo. Cuando su nombre sonó como el de la escogida para visitar el Space Center, la alegría la invadió. “Fue muy emocionante porque llevaba cerca de tres años consecutivos postulándome. Precisamente la encargada de darme la noticia fue una niña que viajó con ellos el año pasado. En una carta me contaron los detalles de la aventura que viviré”, dijo la niña escogida.