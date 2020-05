“Cuando no hacemos un tratamiento oportuno la enfermedad progresa y la posibilidad de sobrevida disminuye. En cáncer nos va mejor mientras el tratamiento se empiece lo antes posible, si los tratamientos se hacen en el tiempo indicado las probabilidades de éxito son mucho mayores”, indicó.

Claudia Amaya, directora de la Fundación SENOSama explicó que no se está cumpliendo a cabalidad la resolución 521 de marzo de 2020, la cual no solo da los lineamientos para el manejo ambulatorio de personas mayores de 70 años, sino que incluye también a pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer, quienes son más vulnerables a contraer el virus debido a la inmunosupresión.

Sin embargo, es importante precisar que por recomendaciones de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, Acho, algunas citas de control y cirugías son susceptibles de ser pospuestas, previa evaluación de riesgo - beneficio por parte del médico tratante. En este sentido, no se puede considerar que el 100 % de las citas canceladas obedezcan a fallas en la atención.

En lo que tiene que ver con el acceso a los servicios médicos, el 51,7 % los pacientes reportó tener alguna dificultad durante la cuarentena, dentro de las cuales se encuentran: salir de casa en busca de atención, dificultades para acceder a una teleconsulta, entrega de medicamentos y acceso a los tratamientos. El 35,8 % de los pacientes oncológicos encuestados no están accediendo al tratamiento, pese a que lo tienen prescrito y ordenado.

La situación económica es otro de los inconvenientes que deben enfrentar, pues el 65,2 % de los encuestados manifestó no trabajar. Así mismo, solo el 50,7 % aseguró tener garantizado el sustento económico para la cuarentena y el 91 % no ha recibido ningún apoyo del Gobierno, pese a ser población vulnerable y de escasos recursos.

Un llamado a las autoridades

Según los resultados de este informe, que es la primera de tres entregas que se hará durante la cuarentena, los tratamientos suspendidos, tener que lidiar con el transporte público con el miedo de contagio, las angustias económicas y las dificultades para comunicarse con la EPS en el marco de la pandemia, están siendo nuevas preocupaciones para los pacientes con cáncer.

“Desde la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, la Fundación SENOSama y la Fundación Amese, hacemos un llamado al Gobierno nacional, al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Defensoría del Pueblo, para vigilar de manera especial todo lo relacionado con la atención integral de todos los pacientes con cáncer del país, a fin de evitar mayores complicaciones de salud e incremento de la mortalidad evitable”, expresó Yolima Méndez, presidenta de Funcolombiana.

“Esta es una solicitud urgente a las EPS para que se garantice la entrega de los medicamentos en casa y se le dé el trato al paciente con cáncer como población vulnerable a contraer el virus”, agregó la directora de SENOSama.

Además de un llamado de atención, el escenario revelado pone como prioridad la entrega de elementos de protección básicos a los pacientes oncológicos para que puedan acceder a sus consultas, así como la activación de mecanismos de alarma para identificar casos inusuales de demora y darles manejo de forma particular ante las EPS.

“Necesitamos generar acciones. Si no se registraran estas barreras, que siempre han estado presentes, las probabilidades de sobrevida y la calidad de vida de estos pacientes serían mucho mayores. La calidad de vida la da tener los medicamentos, no tener dolor, tratarse a tiempo. Si por ejemplo, uno de esos medicamentos no llega incide directamente en la calidad de vida”, dice Amaya.

Las patologías tenidas en cuenta para este estudio fueron cáncer de mama (73.9 %), diagnósticos hemato oncológicos como Leucemia, Linfoma y Mieloma Múltiple (22,1 %) y otros diagnósticos oncológicos (3.9 %).