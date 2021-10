Padres de Familia denuncian que “están obligando a sus hijos a retornar a las aulas”, en el Instituto San José de la Salle

Los padres de familia del Instituto San José de La Salle denuncian que “nos están amenazando, nos dicen que si no enviamos a nuestros hijos a los salones no nos conservarán el cupo académico para el próximo año. Eso no es justo”.