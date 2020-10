La escena, grabada en cámaras de seguridad el 17 de agosto de 2020, lunes festivo, muestra a Matute en una silla viendo su celular, pero, de un momento a otro comienza a hablar con alguien, sin embargo, esa otra persona no aparece en las imágenes.

Su compañero de turno, quien se encontraba en la sala de monitoreo, al ver lo que estaba sucediendo, le preguntó a Freddy con quién hablaba, a lo que el vigilante respondió: “con don Joaquín, estaba haciendo aseo en las escaleras”.

Para su sorpresa, el día anterior la familia de Joaquín Antonio Rueda había informado sobre su fallecimiento debido a un cáncer de estómago. Por dicha razón, al final del video Matute se muestra asustado y se levanta de la silla.

Sin embargo, todo parece indicar que más que susto, fue asombro, pues Freddy le manifestó a Vanguardia que no era la primera vez que le ocurría.

“Eso es de lo más normal, de lo más común que puede pasar en la vida, bueno, al menos a personas como yo. No es la primera vez que me ocurre, a muchos de mis familiares les pasa. No me asusta en lo más mínimo, para mí es de lo más natural, personas comunes y corrientes que nacen para morir y no saben nada del mundo, se aterran e incluso pueden ir hasta a un manicomio, pero para mí es común”.

Según el relato hecho por Matute, él estaba sentado, hablando con sus compañeros, mientras pasaban revista por el celular, cuando Joaquín, su amigo, llegó y lo saludó de puño. Le preguntó por cosas de La Isla y hasta le envió saludos a otros amigos, luego se fue.