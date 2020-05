“‘Patrulla en Casa’ ha logrado que violencia intrafamiliar en el área se reduzca en un 10%”

“El encierro se ha vuelto desesperante con él. Grita todo el tiempo y cuando se sale de control me tira cosas, me insulta. A los niños, cuando no hacen bien los trabajos del colegio y toca repetirles varias veces, como que pierde la paciencia y los golpea”, dice Marta, una de las víctimas de violencia intrafamiliar que reside en Bucaramanga, pero quien reconoce no haber denunciado a su pareja ante las autoridades competentes.

Según esta mujer, su esposo nunca se había mostrado con esa actitud tan intolerante; por lo menos, durante los 10 años que llevan conviviendo el tiempo en familia había sido muy diferente, muy agradable y respetuoso.

“Yo lo había visto enojado, normal, pero la actitud de ahora es impresionante. Da miedo, lo confieso. No sé si es el encerramiento o si estaba equivocada de persona”, acotó.

Como Marta, aún hay muchas mujeres en la región que no se atreven a romper el silencio, pese a que sienten que la casa en la que están viviendo no es segura. Y es, precisamente, por esta razón que la estrategia ‘Patrulla en Casa’ se ha vuelto fundamental para hacerle frente a los casos de violencia intrafamiliar que durante este tiempo de aislamiento preventivo obligatorio tienden a aumentar considerablemente.

Andrea Blanco Pimiento, secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Santander, subrayó que ‘Patrulla en Casa’ hace parte de un trabajo articulado con la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Policía de Santander, logrando hasta el momento reducir la violencia intrafamiliar en todo el departamento, pero especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga donde se concentran los índices más altos. A la fecha se han adelantado visitas por más de 210 casos en el departamento.

Lea también: Autoridades imponen sanción en la reserva ‘Hormigueros’

“Lo que hacemos es que llegamos directamente a los domicilios, barrios, comunas, con un perifoneo. Damos a conocer a las familias que esta patrulla está habilitada para dar atención a todos los casos de violencia intrafamiliar o violencia de género que se presenten como tal en el hogar. Cuando nos transportamos a cada uno de los hogares siempre vamos con siete personas, es un equipo interdisciplinario, Policía de Infancia y Adolescencia, Fiscalía, Sijin, abogada y psicóloga especialista en salud mental, porque si llegamos a presenciar que la mujer está siendo víctima de violencia inmediatamente le damos trámite y activamos la ruta de atención”, explicó Blanco Pimiento.

De acuerdo con la funcionaria, los esfuerzos no paran allí. Desde la Fiscalía General de la Nación se han logrado denunciar 307 casos de violencia intrafamiliar y violencia de género, desde el pasado 20 de marzo a la fecha.

De este total, en 32 casos se procedió con la captura de los agresores, a quienes se les ordenó medida de aseguramiento; 182 casos se encuentran actualmente en investigación, y los otros 93 restantes están en indagación.

Línea de atención

Otra de las estrategias que también ha generado resultados, en ese objetivo por acabar con los hechos violentos dentro de los hogares santandereanos, es la línea de ‘Siempre Mujeres Valientes’: 6910980, que está disponible las 24 horas. Se han atendido 445 llamadas.

“No quiere decir que todas las llamadas hayan sido de mujeres víctimas, pero sí mujeres que se sienten en riesgo, que tienen en riesgo su salud mental, propensas a vivir en depresión. A través de esta línea tenemos una atención psicosocial y psicojurídica”.