$!Peaje Mesa de Los Santos: ¿cómo se invirtieron $81.000 millones?

En enero de 2025 se finaliza la concesión actual que administra el peaje Mesa de Los Santos. Inicialmente este contrato se firmó por cerca de $57.000 millones.

El gremio generó esta alerta y tales señalamientos luego de requerir y cotejar información ante la Gobernación de Santander. De hecho, la SSI también manifestó que existen vacíos en los informes entregados por el Departamento sobre la ejecución de obras en el marco del referido contrato.

Según lo advertido existen “cifras de inversión que no se evidencian en la vía (in situ). Se observa deficiente señalización, maleza a lado y lado, cunetas tapadas, deficiencia en la iluminación, taludes en riesgo de colapso, todo esto dentro del contexto de una vía de pésimas especificaciones técnicas... Este perfil inadecuado, con ancho inapropiado de calzada y carriles sin bermas donde no es posible el sobrepaso, constituye un altísimo riesgo para los usuarios”, precisó Luis Eugenio Prada Niño, presidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros.