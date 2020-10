El ciclismo es un deporte que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, ya sea de manera recreativa o como medio de transporte, de allí la importancia de que todos los actores viales participen de manera responsable para evitar la accidentalidad.

Según cifras consignadas en el observatorio del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el año pasado siete ciclistas perdieron la vida en accidentes ocurridos en Bucaramanga y el área metropolitana. De estos, 3 fueron en Bucaramanga; Floridablanca, 1; Girón, 1; Piedecuesta, 1; y Lebrija, 1.

Para el 2020 la cifra tampoco es alentadora, de enero a septiembre fueron reportadas 7 muertes: 2 en Bucaramanga, 1 en Floridablanca y el municipio más crítico es Girón, con 4 accidentes fatales.

Sobre las zonas más accidentadas para los conductores de los ‘caballitos de acero’, según Tránsito de Bucaramanga, no son específicas teniendo en cuenta que “los accidentes son muy esporádicos, no son en algún lugar específico, pero donde más se presentan y en especial este año con víctima fatal, es en la vía a Pamplona, barrio Morrorrico”.

Para Oscar Celis, ciclista aficionado, zonas como “el Anillo Vial, vía Bucaramanga –Girón, Piedecuesta-Bucaramanga y vía a Morrorrico”, entre otras, podrían ser las de mayor peligrosidad pues son las más transitadas por ciclistas.

A eso se suma que no cuentan con vías apropiadas, “pero en este caso se trata es de más consciencia, ni siquiera vial, sino humana, hay muchos conductores con los que se tiene impases, falta de educación vial y no respetan absolutamente nada, le echan a uno encima las motos y los carros, lo orillan, llegan al punto de tocarlo a uno con la carrocería, de cerrarlo.

“Un ciclista no tiene nada que lo proteja, si lo tocan, ya es el cuerpo de uno, mientras que ellos están protegidos por una carrocería”, añadió Celis.

En cuanto al ciclista, es importante que también cumpla con la normatividad, “conservar siempre su derecha, pegados a la línea, respetar los semáforos, no ir entre los carros, no hacer movimientos bruscos. A veces muchos conductores atacan, según la ley, uno puede usar todo el carril derecho como si fuera un vehículo más, pero muchos conductores de carros, motos y vehículos pesados, no entienden eso, por más que uno vaya por la orilla, le pitan, le ponen el carro a uno a centímetros, es tenaz”.

Elementos y normas básicas de seguridad

*Casco: Su uso es obligatorio, además, reduce considerablemente la posibilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza en caso de accidentes.

*Reflectores: tanto la bicicleta como el conductor de la misma debiesen tener elementos reflectantes, ya sean, chalecos, muñequeras, entre otros, para ser visibles a los otros actores viales y reducir el riesgo de accidente. Los ciclistas deben usar prendas reflectivas de identificación cuando transiten por las vías entre las 6:00 pm y la 6:00 am.

*Focos y Luces: buscar la manera de ubicar en la parte trasera de la bicicleta un stop de luz intermitente que le permita a los conductores de carros y camiones identificar la presencia del pedalista unos metros antes, además de una luz delantera blanca que nos ayude no solo a ver obstáculos por delante nuestro, sino que también nos de visibilidad frente a los automóviles.

*Bocina: En lo posible, la bicicleta debe tener un timbre delantero, con la finalidad de alertar tu presencia en caso que sea necesario.

*Transitar por la derecha: por lo general, los pedalistas aficionados se movilizan por carreteras de doble calzada en la que tienen que compartir vía con vehículos particulares y carros de carga pesada. Esta acción involucra un riesgo para el ciclista si tenemos en cuenta que muchos de estos vehículos pasan a velocidades superiores muy cerca de los deportistas.

La fuerza del viento o la imprudencia de los conductores pueden ocasionar un hecho trágico.

Según la norma, los ciclistas se deben movilizar siempre por el carril derecho a una distancia no superior a 1 metro de la orilla, y una distancia de 1.5 m de otro vehículo.

*Evite transitar de noche, pero de hacerlo, no olvide los elementos reflectivos.

*El casco debe estar bien abrochado, chequee la fecha de fabricación y vida útil del casco, cómprelo en una tienda especializada y procure que tenga ventilación, pues esto ayuda a la circulación del aire.

*Haga mantenimiento constante a tu bicicleta: neumáticos, cadena, asiento, luces, manubrio, ruedas, frenos, cambios, tuercas y marco y horquilla.

*Mantenga una distancia prudente con otros vehículos.

Cómo pasarse de carril

Utilice sus brazos para indicarles a los conductores de otros vehículos que va a abandonar el carril o a pasarte al otro costado:

*Doblar a la derecha: extender el brazo hacia la derecha.

*Doblar a la izquierda: extender el brazo a la izquierda.

*Sigo derecho no voy a doblar: estirar el brazo hacia arriba.

Cuidados que deben tener los conductores de carros, motos y vehículos pesados

Al notar la presencia de un ciclista en la vía, mantener una distancia adecuada, un principio esencial de la seguridad vial para evitar accidentes, sobre todo si de ciclistas se trata.

La velocidad es también un factor decisivo porque de ella depende que se pueda parar y reaccionar a tiempo.

Manejar a velocidad controlada permite frenar fácilmente ante los imprevistos, tener dominio del manubrio del auto.