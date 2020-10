De acuerdo con Ivón Ayala Serrano, defensora de animales y testigo del accidente, Oreo, como llamó a la perrita, fue arrollada por una camioneta de “la distribuidora de pan ‘La Españolita’. Al principio los responsables mostraron su preocupación por el estado de salud de Oreo, llevándola de inmediato a la veterinaria más cercana. Dejaron pago el servicio médico de la urgencia y desde entonces no se supo más de ellos”.

Cuenta Ayala que el accidente le produjo al animal múltiples daños físicos, fractura en pelvis y un desplazamiento en las vértebras, un perjuicio que toca las células nerviosas e impiden la movilidad de la canina.

Al conocer el diagnóstico veterinario y el mal estado de salud de la canina, Ayala Serrano acudió a la fundación ‘El taller de Mascotas’ cuyo fin es proteger y atender la integridad de animales accidentados.

“El médico que la revisó me dijo que solo necesitaba reposo, que estaba bien. Pero yo sabía que no era cierto. Llamo enseguida a la fundación y rápidamente me brindaron su ayuda. Si no fuese por ellos no sé qué habría sido de Oreo”, expresó Ivón.

Debido al complejo procedimiento médico lograron gestionar un tratamiento de medicina alternativa para aliviar el dolor e inflamación, contó la animalista. Este método será realizado en la ciudad de Pamplona con un médico veterinario especializado.

Al respecto Sergio Méndez, cofundador de la fundación ‘El Taller de Mascotas’, aseveró que “no solo es cuestión de dinero, aquí prima la responsabilidad que se tiene con un animal vulnerado en las calles de la ciudad. Asumimos el compromiso de las personas responsables que han sido indiferentes ante la situación”.

Gracias al aporte voluntario, la fundación pudo dar un abono mínimo a la veterinaria donde fue traslada Oreo, sin embargo, no cuentan con el dinero necesario para costear todo el tratamiento. Si usted desea donar para la cirugía y medicamentos, puede hacerlo en la cuenta de ahorro a la mano Bancolombia 03164152311 o acercarse a la calle 3 # 15-63, edificio Soleri, torre 2, Apto 606, frente al CAI La Virgen en Bucaramanga.