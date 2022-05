Personal de las cocinas de la UIS pide mejores condiciones laborales

El servicio en los comedores de la UIS está suspendido debido a un plantón y a un paro promovido por 30 trabajadores y por los estudiantes, quienes piden mejores condiciones laborales para el personal de la cocina.

Desde los dos sectores argumentan que el número de trabajadores es insuficiente, además de un mal diseño en las cocinas que no estarían habilitadas para producir platos en cantidad.

Adicionalmente señalan que los drenajes quedaron con defectos que generan inundaciones en la cocina y que los sistemas de extracción de vapores tampoco funcionan de forma correcta.

Además: Jornada gratuita de mamografías en Bucaramanga y su área metropolitana

Así lo expresó César Pardo, representante de los estudiantes ante el Consejo Académico.

"Aquí no hay condiciones dignas para el trabajo de la cocina. Hubo aumento en el número de almuerzos, pero no se incrementó el número de trabajadores. No han hecho contratación", expresó el líder estudiantil.

Según Pardo, las malas condiciones que tendrían las trabajadores les estarían generando problemas de salud.

"Las cocineras no tienen condiciones. Están presentando problemas de salud. Ni siquiera tienen dónde comer", expresó el estudiante.

Justamente el pasado jueves, 12 de mayo, los estudiantes sostuvieron una asamblea donde discutieron el tema de los comedores, luego de varios meses en los que se han hecho repetitivos los reclamos y las inconformidades.

El personal de alimentación no está laborando, pero sí está en el plantón que también fue organizado por los estudiantes, en el cual están haciendo una 'olla comunitaria' para todos los miembros de la universidad que se han visto afectados por el cese de actividades.

Vanguardia intentó comunicarse con la universidad, pero confirmaron que por el momento no harán pronunciamiento sobre este caso.