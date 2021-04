$!Pese a anuncio de Gobernación, en Bucaramanga no habrá confinamiento

Al mediodía de este lunes 26 de abril, mandatarios del área metropolitana en reunión del Puesto de Mando Unificado, PMU, decidieron esperar hasta el viernes para decretar, o no, un Toque de Queda total durante el fin de semana del 1 y 2 de mayo.

Sin embargo, después de la reunión la Gobernación de Santander anunció sorpresivamente en sus redes sociales que la medida estaba aprobada y regiría desde las 8:00 de la noche de este 30 de abril hasta las 5:00 del lunes 3 de mayo.

Vanguardia conoció que en el PMU las Alcaldías de Bucaramanga y Floridablanca expresaron su negativa para implementar esta medida. Ante esas posiciones, las Alcaldías de Girón y Piedecuesta decidieron ir en conjunto y no decretar el confinamiento.

"No sabemos qué pasó. Fenalco incluso compartió una información a los comerciantes sobre las medidas, que no incluía toque de queda total. Es grave lo que pasó, porque no fue lo acordado en el PMU", dijo a Vanguardia un asistente a la reunión de la mañana de este lunes.

Por tanto, la Alcaldía de Bucaramanga salió a aclarar que no se han acogido a estas medidas restrictivas pues aseguran que "cerrar durante el fin de semana acarrearía perder miles de empleos que nos ha costado recuperar y afectaría el bolsillo de cientos de familias y microempresarios que hasta ahora están estabilizando su economía".

Se espera que en las próximas horas, los mandatarios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta anuncien su decisión.

Las medidas

Tras una reunión del PMU se tomaron nuevas medidas para frenar el ritmo de los contagios de COVID-19 en Bucaramanga, el área metropolitana, la provincia Guanentina y Málaga.

Teniendo en cuenta que la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos de 90 % en el área metropolitana y en Málaga y la provincia Guanentá es del 100 %, se aprobaron nuevas medidas que buscan mitigar aglomeraciones.

En Santander la ocupación de UCI está en 84 % y hay 3.468 casos activos de COVID-19, de los cuales 3.093 se recuperan en casa, 197 en centros hospitalarios y 178 en UCI.

Además, son 21 los pacientes de otros departamentos que se recuperan en UCI de Santander.

El Pico y Cédula par e impar en el área metropolitana funcionará para ingreso a establecimientos y para movilidad. Esta medida está vigente hasta el 3 de mayo.

Sobre el Toque de Queda y la Ley Seca, las medidas siguen desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana.

La alternancia en instituciones educativas públicas y privadas será suspendida por una semana, mientras se llega a una meseta en los casos de COVID-19.